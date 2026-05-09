Revelan que fármaco para otra enfermedad combate el hantavirus: ¡Una nueva esperanza!

Innovador Descubrimiento en la Lucha Contra el Hantavirus: Un Estudio Revela Posibilidades Prometedoras

Un grupo de científicas argentinas ha realizado un hallazgo crucial en la batalla contra el hantavirus, justo cuando un crucero con pasajeros contagiados se prepara para desembarcar en España. El estudio sugiere que una droga utilizada contra el Covid-19 podría ser efectiva para combatir este virus.

La investigación, que ya había sido presentada en el Congreso de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria a fines de 2022, se revelará nuevamente en el próximo Congreso Argentino de Virología. Este trabajo se llevó a cabo en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus, ubicado en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Un potencial aliado: la carragenina

La protagonista de este estudio es la carragenina, una sustancia natural derivada de algas rojas, que ya ha demostrado su eficacia en la prevención de resfriados, gripe y el SARS-CoV-2. En esta ocasión, se enfocó en la cepa Epuyén del virus Andes, y los resultados preliminares indican una reducción significativa de la carga viral en células infectadas.

Comparaciones con estudios anteriores

El proceso investigativo de la carragenina en el contexto del Covid-19 siguió un camino similar, comenzando con experimentos en laboratorio y culminando en estudios multicéntricos. Estos últimos revelaron una disminución de contagios del 80% entre el personal hospitalario. Ahora, las investigadoras esperan replicar estos resultados en un contexto de brote de hantavirus, aunque los protocolos burocráticos podrían dificultar la implementación de ensayos clínicos inmediatos.

Funcionamiento de la carragenina en el combate viral

La carragenina actúa como un polímero sulfatado que, debido a su carga negativa, atrae las partículas virales que poseen zonas cargadas positivamente. Este fenómeno provoca que el virus se adhiera a las moléculas de carragenina antes de ingresar a las células. Una vez en contacto, la carragenina envuelve al virus, creando una barrera que impide su interacción con las células epiteliales.

Gracias a este mecanismo, el virus es desembarcado por el moco y, eventualmente, es expulsado o deglutido, minimizando la posibilidad de que se multiplique en la mucosa nasofaríngea.

Implicaciones sanitarias del hallazgo

Este descubrimiento podría tener un impacto significativo, dado que el Síndrome Pulmonar por Hantavirus tiene una tasa de letalidad del 40%. Los estudios in vitro realizados por las investigadoras del Malbrán han mostrado la capacidad de la carragenina de reducir la carga viral en células infectadas en diferentes momentos del contagio, sin efectos tóxicos para las células.

Un giro inesperado en la investigación

Además, este estudio cuenta con un matiz interesante: una de las científicas a cargo es la misma que corroboró que el hantavirus se puede transmitir de persona a persona, evidencia que fue recibida con escepticismo en la comunidad científica internacional.

Reconocimiento y apoyo para continuar la investigación

La relevancia de esta investigación fue reconocida previamente con el Subsidio Florencio Fiorini para la Investigación en Ciencias Biomédicas. Ahora, el equipo busca financiamiento adicional para dar continuidad a los ensayos clínicos, con miras a utilizar la carragenina en zonas de alta incidencia de hantavirus, especialmente en la Patagonia argentina.

A pesar de que hay pocos antecedentes sobre la conexión entre la carragenina y el hantavirus, este estudio marca un importante avance en la ciencia biomédica en la lucha contra patógenos virales, impulsando la esperanza de nuevas soluciones sanitarias efectivas.