Gerardo Antonio Fernández: ‘La recuperación del consumo en industria y construcción es volátil’

La construcción en Argentina muestra signos de recuperación, pero el sector pyme advierte que es un proceso frágil y que aún falta mucho para una reactivación sólida.

Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de PyMEs Constructoras, comentó en una reciente entrevista con Canal E que el sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 12,7% en marzo, de acuerdo con datos del INDEC. Sin embargo, a pesar de esta cifra alentadora, los expertos piden precaución, ya que la mayoría de las actividades se concentran en obras pequeñas y reparaciones, dejando de lado grandes desarrollos inmobiliarios y la vital reactivación de la infraestructura pública.

Un Crecimiento Volátil

Fernández comentó que dicho repunte aún no refleja una recuperación estructural del sector constructor. «El consumo muestra una recuperación volátil», señaló, enfatizando que “la obra pública sigue en niveles bajos” y que lo que se está observando es una recuperación limitada a reparaciones y pequeñas construcciones.

Contradicciones en los Datos

A pesar de los datos positivos, el líder de las constructoras destacó que hay contradicciones significativas. Uno de los indicadores preocupantes es la caída del 5,3% en los permisos de edificación, lo que sugiere que no se prevén obras de gran envergadura en el futuro cercano.

El optimismo también se vislumbra entre los inversores. Fernández destacó que hay un cambio en la percepción del mercado: “La gente está tomando confianza y decide invertir”, lo cual se considera un hecho positivo que debe ser apoyado y fomentado.

Consolidando la Confianza

Para avanzar en la recuperación, es crucial mantener un clima de confianza. “Cualquier dato positivo debe ser valorado”, dijo Fernández, instando a la población a animarse a invertir, ya que esto beneficia a toda la sociedad.

Áreas de Crecimiento

El crecimiento en la construcción se centra principalmente en remodelaciones y mejoras menores, lo que podría calificarse como una “inversión minimalista”. Aunque esta tendencia puede parecer limitada, es un paso hacia adelante que los actores del sector deben valorar.

En cuanto a la obra pública, Fernández insistió en la necesidad de cambiar la perspectiva sobre esta temáticas crucial para el desarrollo urbano. “Pensemos mejor en infraestructura, para que entendamos”, puntualizó, subrayando la importancia de invertir en proyectos que beneficien a largo plazo.