Belgrano: La ex Embajada de Venezuela se transforma en un delicioso polo gourmet

Un Nuevo Destino Gastronómico en Belgrano: Descubre Shelter House

La fusión de elegancia y gastronomía en un histórico edificio de Virrey Loreto.

En el corazón de Belgrano, un edificio de diseño contemporáneo se ha transformado en un verdadero centro de atracción culinaria. Con una propuesta variada que combina café, sushi y un wine bar, Shelter House renueva la oferta del barrio.

Shelter House, situado en Virrey Loreto al 2000, destaca por su fachada de líneas limpias y ventanales amplios, tender mientras invita a disfrutar de propuestas gastronómicas únicas. Este espacio se convierte no solo en un café, sino en un lobby que conecta con el bar de vinos Pro.Vin.Cia, el reconocido restaurante de sushi Nare, y Damasco Dining Studio, un salón especializado en eventos.

Un Edificio con Historia y Vida Gourmet

Transformado de un antiguo edificio que albergó la Embajada de Venezuela a un punto de encuentro gastronómico, Shelter House es el resultado de la visión de Jaime Chmea, creador de tres de las cuatro marcas que ahora lo configuran. Con un diseño pensado que rinde homenaje a la estética de los años 80 y 90, este lugar ha revitalizado la zona.

Chmea, pionero en cafés de especialidad con su marca The Shelter, ha logrado una ambientación que respeta tanto el patrimonio arquitectónico como la esencia de cada espacio. El café ofrece una experiencia única, donde la calidad del café y los productos de pastelería se combinan con un ambiente cálido y acogedor.

Pro.Vin.Cia: Un Wine Bar Único

Ubicado en el que fue el garaje de la antigua embajada, Pro.Vin.Cia nace como un wine bar con un enfoque contemporáneo. Con una selección de más de 200 etiquetas y hasta 15 opciones de vino por copa, los visitantes pueden disfrutar de un espacio que combina diseño y distinción. Acompañados de opciones de charcutería y quesos de productores selectos, quienes buscan una experiencia sofisticada, encontrarán en este lugar su destino ideal.

Sushi de Alta Calidad en Nare

En el segundo nivel, Nare Sushi se destaca por su compromiso con la calidad y una curaduría de productos excepcionales. Desde su inicio en 2013, esta marca ha evolucionado, utilizando ingredientes nacionales que elevan la cocina japonesa a otro nivel. Con un menú que incluye nigiris de variedades frescas, Nare ofrece tanto omakase como opciones a la carta, garantizando una experiencia gastronómica inolvidable.

Damasco Dining Studio: Eventos Exclusivos

Damasco Dining Studio es un espacio versátil que se adapta a eventos gastronómicos privados, funcionando únicamente con reserva previa. Esta propuesta eleva la experiencia culinaria dentro de Shelter House, complementando la oferta con una amplia terraza que promete más sorpresas en el futuro.

Horarios y Ubicación

Shelter House abre todos los días de 8 a 20 horas, con Pro.Vin.Cia disponible de martes a sábado desde las 18 horas hasta la medianoche, y Nare Sushi operando de martes a sábado de 12:30 a 15:30 y a partir de las 19:30. Ven a descubrir un nuevo rincón gastronómico en Belgrano, donde la tradición arquitectónica se encuentra con la innovación culinaria.