Mercado cambiario estable: Saldos exportadores mantienen fuerte flujo de ingresos

La situación del dólar en Argentina muestra una estabilidad aparentemente consistente, según el análisis del operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, quien brinda una visión optimista, aunque cautelosa.

Gustavo Quintana, en diálogo con Canal E, afirma que el mercado cambiario ha estado experimentando semanas de tranquilidad relativa, aunque sin perder de vista ciertos indicios que los especialistas monitorean de cerca.

¿Estabilidad en el tipo de cambio?

A pesar de la calma, Quintana aclara que la situación general sigue siendo frágil. «Los días subsiguientes mostraron un ajuste a la baja», explica. Ayer, el tipo de cambio mayorista registró una leve reacción, aunque en un contexto de escaso volumen operativo, marcando uno de los días más tranquilos en la última decena de jornadas.

Factores que influyen en la demanda

Quintana enfatiza que la entrada de divisas del sector agropecuario es crucial para esta estabilidad. «El flujo de ingresos provenientes de las exportaciones se mantiene fuerte», señala, mientras anticipa el inicio de una comercialización activa de la cosecha gruesa. «El ingreso de camiones al puerto de Rosario, uno de los principales puntos de salida, está muy marcado en este período», añade.

Perspectivas para el corto plazo

En este marco, el analista considera que no se prevén grandes cambios a corto plazo. «Es probable que el escenario se mantenga estable durante el resto del mes, a menos que surja algún imprevisto», puntualiza.

Ajustes en las tasas de interés

Sobre las tasas de interés, Quintana apunta que el Gobierno tiene la intención de acelerarlas a la baja. «La expectativa es que las tasas se reduzcan un poco», menciona. Además, destaca que el reciente movimiento financiero en la Ciudad de Buenos Aires, que implicó el cobro de deuda en moneda extranjera, podría aliviar la presión sobre las tasas de interés.