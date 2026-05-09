Palma Futsal: A un Paso de la Cuarta Estrella

Este domingo, el Illes Balears Palma Futsal se enfrenta a una emocionante final de la UEFA Futsal Champions League contra el Sporting CP de Portugal. Una oportunidad dorada para los mallorquines de inscribir su nombre en la historia del futsal europeo.

Un camino lleno de desafíos

El equipo dirigido por Antonio Vadillo llegó a esta final tras una remontada épica en semifinales. Enfrentados al Étoile Lavalloise, los mallorquines se encontraron en una situación crítica, con un marcador adverso de 1-6. Sin embargo, lograron igualar el partido 6-6 y se llevaron la victoria en una intensa tanda de penaltis.

El héroe del momento: Fabinho

Entre los protagonistas de esta hazaña destaca Fabinho, quien, nuevamente, demostró su capacidad para brillar en momentos cruciales, anotando un hat-trick fundamental que fue clave para la remontada.

Un rival conocido y respetado

En la final, Palma Futsal se enfrenta a un viejo conocido: el Sporting CP. Este equipo lusitano es recordado por haber sido el primer oponente al que el Palma se enfrentó en una final de la Champions, en 2023, la primera que ganaron los isleños, también decidida en penaltis.

Las energías a prueba

Ambos clubes llegan a este decisivo encuentro con la adrenalina fresca de sus semifinales, donde el Sporting CP también tuvo que batallar contra el Jimbee Cartagena y se llevó el triunfo en penaltis. Este desgaste físico y emocional podría ser un factor determinante en la final.

Una historia en construcción

Este partido no solo representa una oportunidad de gloria; también es una ocasión para que el Palma Futsal continúe escribiendo la historia de un club que ha pasado de ser modesto a convertirse en un gigante del futsal en pocos años. Con tres títulos consecutivos en su haber, la posibilidad de un cuarto está más cerca que nunca.