Otamendi se une a la Selección Argentina

Con la Copa del Mundo en el horizonte, la FIFA confirma una amnistía que beneficia a la Albiceleste, eliminando las dudas sobre su alineación titular.

De cara al inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina ha recibido una noticia alentadora: la FIFA ha decidido aplicar una amnistía general para todos los jugadores que tenían suspensiones pendientes desde la fase clasificatoria. Esto significa que se podrá contar con la mayoría de los futbolistas para el torneo.

El Regreso de Nicolás Otamendi

Una de las grandes noticias es el regreso de Nicolás Otamendi. El defensor, quien había sido expulsado en un partido contra Ecuador durante las Eliminatorias Sudamericanas, podrá estar presente en el debut de Argentina ante Argelia en Kansas City. Otamendi solo arrastraba una fecha de sanción, pero con esta amnistía, su participación se asegura.

La Razon detrás de la Amnistía

La decisión de la FIFA se basa en un enfoque que prioriza el espectáculo de la competición. La medida busca que todas las selecciones lleguen al Mundial sin jugadores sancionados, garantizando así que los mejores talentos brinden su máximo rendimiento en el torneo.

Preparativos de la Albiceleste

Con esta noticia, el cuerpo técnico de la Selección Argentina puede trabajar con calma. No solo el equipo tiene la lista completa de jugadores, sino que también puede concentrarse en la preparación táctica y física necesaria para la defensa del título conseguido en 2022. Sin dudas, esta es una etapa clave para reafirmar el dominio argentino en el fútbol mundial.