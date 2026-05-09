Karina Milei: Buscando su propio camino y poder más allá de su hermano

La hermana del presidente Javier Milei, Karina, se posiciona con firmeza en el escenario político argentino, marcando una nueva era en su rol dentro del gobierno. Con una agenda renovada y un enfoque en la gestión, busca consolidar su influencia y demostrar su capacidad de liderazgo.

Karina Milei está dando pasos firmes en su carrera política, dejando atrás la imagen de solo ser la hermana del presidente. En su nuevo rol como secretaria general de la presidencia, este cambio se traduce en una agenda activa y una creciente disidencia hacia figuras clave como Patricia Bullrich.

Una Nueva Fase en el Gobierno

Desde la Casa Rosada, Karina es vista como una figura «empoderada». Su capacidad para tomar decisiones autónomas se evidencia en su decisión de no acompañar a Javier en su reciente viaje a Los Ángeles, donde él asistió a la Conferencia Anual del Instituto Milken. Su dedicación se ha visto reflejada en una serie de actividades planificadas que destacan su interés por la gestión pública.

Colaboración y Liderazgo

Un asesor cercano a Karina afirma que su rol es completamente natural y complementa la labor de su hermano, reafirmando que no hay un «doble comando» en el gabinete. Así, se sigue construyendo una imagen de un gobierno cohesivo, aunque cada uno tenga su enfoque particular.

Interacción con la Cámara de Diputados

Recientemente, Karina llevó su influencia a la Cámara de Diputados, donde se reunió con Martín Menem y otros legisladores. Este encuentro se produjo en un momento crítico, marcado por la controversia en torno a Manuel Adorni, lo que dificulta alcanzar consensos políticos dentro del oficialismo.

Frente a los Desafíos Legislativos

A pesar de los obstáculos, Karina se muestra optimista sobre la posibilidad de avanzar en iniciativas esenciales, como la nueva Ley Hojarascas y la reforma electoral. Su enfoque es claro: desea que estos proyectos se aprueben sin modificaciones, como ya lo hizo en el pasado cuando se negó a buscar aliados para las elecciones legislativas nacionales.

Compromiso con la Inversión y el Desarrollo

En el ámbito económico, Karina lideró el primer encuentro de la Mesa Federal Minera, un espacio destinado a fomentar inversiones en recursos estratégicos. Esta iniciativa demuestra su compromiso por estrechar lazos con gobernadores y empresas del sector, algo clave para su agenda de crecimiento económico.

Retos Internos y Externos

A pesar de su creciente poder, Karina enfrenta desafíos importantes, como la presión de figuras dentro de su propio partido. Patricia Bullrich ha comenzado a pisar fuerte, lo que podría generar fricciones en el liderazgo de Karina. Ambas compiten por visibilidad y apoyo dentro de los Libertarios, lo que puede complicar aún más su gestión.