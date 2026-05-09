El Minedu evalúa el costo de la gratificación de julio para trabajadores CAS

Los Trabajadores CAS del Minedu Celebran Nuevas Gratificaciones y CTS

La reciente aprobación de la Ley 32563 marca un hito histórico para los trabajadores bajo el sistema de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector educativo, asegurándoles gratificaciones y CTS por primera vez.

Nueva Ley Promueve Derechos para Trabajadores CAS

La Ley 32563, ahora en vigor, otorga a los trabajadores CAS, que operan bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, derechos que incluyen por primera vez gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Gratificación y CTS: Fecha Clave en Julio

Aunque el pago de la CTS se realiza al finalizar el vínculo laboral, los trabajadores podrán esperar su gratificación en julio, en apenas dos meses. Se han generado preocupaciones entre los empleados sobre la disponibilidad presupuestaria de las entidades para cumplir con estos nuevos beneficios.

El Rol del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación (Minedu) está evaluando los costos asociados con la implementación de estas gratificaciones. Aunque no han emitido declaraciones específicas, el Minedu ha solicitado a sus Unidades Ejecutoras que informen sobre los montos necesarios para garantizar el financiamiento de estos beneficios.

Proyecciones de Costos y Presupuestos

A través de oficios, el Minedu ha instado a sus responsables a detallar la proyección de costos totales de los registros CAS, así como a proporcionar la información necesaria para ejecutar las modificaciones presupuestarias requeridas.

Derechos de los Trabajadores CAS según la Nueva Ley

La Ley N° 32563 establece, entre otros derechos, que los trabajadores CAS recibirán:

Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a una remuneración mensual.

por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a una remuneración mensual. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), basada en el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio, que se paga al finalizar el vínculo laboral.

Este marco legal busca asegurar que los trabajadores CAS en el Minedu y otras entidades estatales puedan beneficiarse de condiciones laborales más equitativas y justas. A medida que avanza la implementación de la Ley 32563, se espera que se brinde mayor claridad y certeza acerca de los pagos prometidos.