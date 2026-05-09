Juliana Awada: Las Fotos Más Sensuales de sus Vacaciones

En un deslumbrante escape a Brasil, Juliana Awada, la empresaria y ex primera dama, ha capturado la atención pública en las playas de Angra dos Reis y Río de Janeiro, donde se hospeda en el exclusivo Hotel Fasano.

Las redes sociales de Awada se inundaron de imágenes que reflejan su estilo inconfundible: un bikini estampado combinado con un sombrero de ala ancha, un look que representa a la perfección su elegancia y amor por la playa.

Un Hotel que Refleja su Estilo

El Hotel Fasano, donde se aloja, se caracteriza por su diseño contemporáneo, con acabados en madera oscura y formas irregulares que se integran armoniosamente con el entorno natural. Entre sus atractivos se encuentra una piscina infinita con vistas al océano Atlántico y un spa privado, donde Awada y su sobrina Chiara disfrutaron de tratamientos relajantes, rodeadas de calma y naturaleza.

Postales Inolvidables del Viaje

Una de las fotos que más celebraciones ha suscitado es la que muestra a Awada en el balcón vidriado de su habitación, con las montañas y el mar de fondo al atardecer; una imagen que encapsula el espíritu de su viaje.

Reflexiones en Redes Sociales

En sus publicaciones, Awada expresó lo que vivió a través de sus palabras: «Angra dos Reis y Río, la ciudad maravillosa: amaneceres dorados, el abrazo del mar, la naturaleza, la cultura y la arquitectura. Todo al ritmo de la música y los sabores más intensos. Con Chiara, atesorando momentos que quedan en el alma.»

Un Nuevo Capítulo en su Vida

Este viaje llega en un momento significativo para Awada, que explora un nuevo camino tras su separación del expresidente Mauricio Macri, con quien compartió más de dos décadas. Alejada del bullicio político, se enfoca en su bienestar personal y en fortalecer lazos familiares, disfrutando de experiencias que le permiten redescubrirse.

Lejos de la presión mediática, Juliana Awada transita por un período de serenidad, donde el descanso y los viajes en familia han cobrado protagonismo en su vida. Su estadía en Brasil, rodeada de lujo y belleza, se transforma en un escenario ideal para este renacimiento personal.