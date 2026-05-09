El Acuerdo Mercosur-Unión Europea impulsa nuevas negociaciones con Canadá y Japón

Las recientes exportaciones de miel y merluza marcan un hito para ambos países, impulsando su integración comercial con Europa.

Un Nuevo Horizonte Comercial

Esta semana, Argentina y Uruguay conmemoraron un avance significativo en sus exportaciones gracias al novedoso acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Entrando en vigor el pasado 1 de mayo, este acuerdo busca fomentar el intercambio económico entre las naciones firmantes, aunque aún se espera un veredicto de la Justicia Europea sobre su implementación a largo plazo.

Las Primeras Exportaciones

Los empresarios argentinos lograron enviar un primer cargamento de 22 toneladas de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa, con la aprobación del SENASA y sin aranceles. Por su parte, Uruguay celebró la exportación de 28 toneladas de merluza procesada hacia Lituania, también libre de aranceles. Se anticipa que en los próximos meses estas transacciones comerciales se multipliquen.

Un Acuerdo Histórico

Luego de 25 años de negociaciones, los cuatro países fundadores del Mercosur unieron fuerzas con los 27 miembros de la UE para ratificar este acuerdo, abriendo las puertas a un mercado que abarca 700 millones de consumidores y representa el 20% del PIB mundial.

Un Proceso en Marcha

A pesar de que el acuerdo pasará por un examen legal debido a preocupaciones de eurodiputados, la fase provisional permite el intercambio de ciertos productos sin aranceles, lo que añade dinamismo al comercio mientras se resuelven las cuestiones legales.

Mirando hacia el Futuro

Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, destacó en la celebración del Día de Europa que este acuerdo generará nuevas oportunidades de inversión y beneficiará a ambas partes, incluso en un Mercosur que aún enfrenta desafíos políticos.

Impulsando Nuevas Negociaciones

El acuerdo no solo ha revitalizado el comercio con Europa; también ha incentivado conversaciones con otras naciones interesadas en establecer vínculos comerciales con el bloque. Entre ellos, se encuentran los países de EFTA, que buscan la ratificación de su acuerdo y las negociaciones en marcha con Japón y Canadá, las cuales presentan sus propias complejidades.

Interés Global en Recursos Críticos

La búsqueda de minerales esenciales ha llevado a países como Japón a aproximarse al Mercosur, en un contexto donde las restricciones comerciales de otros países como China se hacen sentir. Los productores argentinos ven una oportunidad para exportar productos como carne y soja a Japón, aunque también se enfrentan a preocupaciones por la competencia local.

Diálogo con Canadá

Recientemente, Javier Milei, presidente de Argentina, dialogó con el primer ministro canadiense Mark Carney, viendo en Canadá un socio estratégico. Sin embargo, los productores canadienses han expresado reservas sobre la entrada de carne proveniente del Mercosur, que podría alterar el mercado interno canadiense.

Avances en la Ratificación de Tratados

El acuerdo con EFTA, que elimina aranceles para más del 97% de las exportaciones en productos industriales y pesqueros, también sigue en proceso de ratificación. Los embajadores de Noruega y Suiza en Argentina trabajan activamente para acelerar la confirmación del tratado, que promete abrir nuevas oportunidades de inversión.