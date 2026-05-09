Horarios y dónde ver en vivo los Premios Platino hoy

Este sábado 9 de mayo, el Teatro Gran Tlachco de Parque Xcaret será el escenario de la emocionante décimo tercera edición de los Premios Platino, donde se distinguirán las mejores producciones del cine y la televisión en español y portugués.

La gala promete ser un espectáculo inolvidable, premiando las más destacadas obras del último año en categorías como Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Dirección y Guion, así como las principales distinciones en actuación.

Todo Listo para la Gala

Con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, la ceremonia será transmitida en vivo a nivel mundial por televisión y plataformas de streaming. Además, contará con actuaciones de grandes artistas como María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, quienes animarán la velada.

Ganadores Previos y Nominaciones Destacadas

En una revelación anticipada de ganadores, El Eternauta se posicionó como un fuerte competidor, llevándose cinco estatuillas, incluyendo Mejor Interpretación Masculina de Reparto, que ganó César Troncoso. La serie también destacó en diversas categorías, reafirmando su lugar en la historia del cine argentino.

Reconocimientos para Producciones Argentinas

La producción, basada en la famosa historieta argentina, tiene más oportunidades de destacar en la ceremonia principal, con nominaciones adicionales como Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica. Ricardo Darín, su actor principal, aspira al premio por Mejor Interpretación Masculina.

Premios para Belén y Envidiosa

La película Belén, que marca la dirección de Dolores Fonzi, recibió el reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto y a Cine y Educación en Valores. Por su parte, Envidiosa también brilla con nominaciones destacadas, incluyendo a Griselda Siciliani y Lorena Vega.

Menem y Otros Competidores

La miniserie Menem ya fue galardonada por Mejor Maquillaje y Peluquería, y enfrenta una dura competencia en categorías como Mejor Interpretación Masculina con el actor Leonardo Sbaraglia en juego.

Un Anfitrión de Honor

En un momento especial de la noche, Guillermo Francella será honrado con el Platino de Honor en reconocimiento a su amplia trayectoria en el cine, televisión y teatro. Francella también competirá por Mejor Interpretación Masculina por su papel en Homo Argentum.

¿Dónde y Cuándo Ver los Premios Platino?

La emocionante ceremonia se podrá seguir en vivo por TNT y Max a partir de las 21hs, mientras que la transmisión principal comenzará a las 22hs. América TV seguirá la gala desde las 22:15hs, con la esperada alfombra roja que presentará a los nominados e invitados.

Un Cierre Musical Imperdible

La noche se cerrará con actuaciones de reconocidos músicos, incluyendo a María Becerra, Camilo y Manuel Carrasco, aportando un toque de celebración a esta gran noche del cine y la televisión iberoamericana.