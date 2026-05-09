Agro en Auge: Éxitos y Riesgos de la Burbuja

Se proyecta que la cosecha agrícola de este año alcanzará un impresionante total de 160 millones de toneladas, aunque los desafíos económicos y el aumento de costos amenazan la rentabilidad del sector.

La campaña agrícola de 2026 se encuentra en camino hacia cifras históricas. Las largas filas de camiones en los puertos de carga del Paraná, donde se contabilizan hasta 14,000 unidades, son testimonio de esta realidad. Según el último informe de la Secretaría de Agricultura, la soja tiene una proyección de 49 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4.1% con respecto al ciclo anterior y una disminución del 8.3% en la superficie sembrada, que abarca 16.5 millones de hectáreas.

Impacto Económico de las Exportaciones

Se espera que el incremento en las exportaciones netas de granos y derivados aporte aproximadamente 2,000 millones de dólares en comparación con 2025. Para 2026, las ventas al exterior del complejo agroindustrial podrían llegar a 39,300 millones de dólares, seduciendo a los inversores al mostrar un panorama alentador.

Superávit Comercial y Mercado Energético

La balanza comercial energética también muestra signos de crecimiento significativo. Se estima que para 2026 el superávit podría situarse entre 12.5 y 13.0 mil millones de dólares, un aumento notable respecto a los 7.8 mil millones de 2025, impulsado por una mayor producción y precios generados por el “efecto Ormuz.”

Presiones en Costos Impositivos y de Transporte

Sin embargo, el incremento de costos es una preocupación constante. Los impuestos, en especial aquellos sobre la producción agrícola, absorben un porcentaje significativo de las ganancias. De acuerdo a estimaciones, durante el último año, la carga tributaria agrícola promedió 55% en la zona núcleo y llegó a 76% en las áreas no pampeanas.

Costos de Transporte en Aumento

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), mostró un aumento del 17.8% en el primer cuatrimestre de 2026, un incremento alarmante en comparación con el 10.3% registrado en 2025.

El Desafío de los Agroquímicos

La inflación en los costos de agroquímicos sigue siendo otro desafío. Con los precios del petróleo en ascenso y una oferta de fertilizantes restringida, los costos de producción aumentan considerablemente, lo que presiona aún más la rentabilidad.

Tendencias Globales y Proyecciones

A pesar de las preocupaciones, la consultora en agronegocios Zorraquín + Meneses resalta que los fundamentos globales de los granos muestran un mercado bien abastecido. Así, aunque podrían presentarse recuperaciones en los precios debido a cuestiones geopolíticas, no se anticipa un cambio estructural en la tendencia del mercado. La atención de las empresas agrícolas se dirige hacia la defensa del margen, en lugar de la mera captura de precios.

Perspectivas Económicas y Escenarios Futuros

Los expertos sugieren que el escenario más probable se mantendrá en una inflación mensual de entre 2% y 2.5%, con un leve retroceso en la actividad económica. Un optimismo moderado estima un 20% de probabilidades de un repunte en la economía, mientras que otro 20% prevé un deterioro social más profundo.

En resumen, el futuro del sector agrícola en Argentina depende de la capacidad para gestionar eficiencias en la cadena de valor, haciendo frente a un entorno complicado que desafía la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo.