Euphoria, Temporada 3 – Capítulo 5: Fecha y hora de estreno en HBO Max, trama y más detalles

El regreso de Euphoria: Todo lo que debes saber sobre el capítulo 5 de la temporada 3

El esperado capítulo 5 de la tercera temporada de Euphoria, titulado "This Little Piggy", aterriza este domingo 10 de mayo a las 9:00 p.m. (ET) en HBO Max. Luego de una larga espera, la serie que ha marcado un antes y un después en el drama juvenil está lista para sorprender nuevamente a sus seguidores.

Horarios del estreno mundial del capítulo 5 de *Euphoria* El estreno será simultáneo en todo el mundo, comenzando a las 9:00 p.m. en la costa este de EE.UU. (ET). Esto garantiza que ningún seguidor se pierda el emocionante regreso de Rue Bennett y su círculo cercano.

¿Qué podemos esperar del episodio «This Little Piggy»? En este episodio, las tensiones escalarán a medida que el grupo se enfrente a una persecución interna por un traidor en su círculo. Mientras Bishop muestra su desconfianza hacia Rue, Cassie celebra un hito en su carrera como creadora de contenido para adultos, aunque la presión de Maddy la lleva a arriesgar aún más su reputación.

Trama de la temporada 3: Un nuevo mundo cinco años después La nueva entrega marca un gran salto temporal, llevando a los personajes a una realidad más oscura. Rue, ahora en México, debe lidiar con un entorno criminal y el peso de sus decisiones pasadas, mientras que Cassie enfrenta su propia batalla por la validación en un turbio mundo digital. Además, Jules y Maddy también navegarán por sus respectivos caminos, llenos de desafíos que reflejan las consecuencias de su juventud.