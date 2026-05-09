Trump Media y Tecnología reporta pérdidas de $406 millones en el primer trimestre de 2026.

Trump Media y Technology Group, la empresa matriz de la famosa plataforma Truth Social, enfrenta un panorama financiero complicado con pérdidas que rondan los 406 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, mientras sus ingresos apenas superan los 870,000 dólares.

En su informe trimestral, la compañía reveló que aunque los ingresos netos crecieron un 6% interanual, las pérdidas se deben en gran parte a inversiones fallidas y pérdidas no monetarias significativas.

Pérdidas Impactantes y Causas Principales

Las pérdidas escandalosas se derivan de «pérdidas no realizadas en activos digitales, activos digitales comprometidos y valores en acciones», que ascendieron a 368 millones de dólares, además de 11.5 millones en intereses acumulados y casi 12 millones en compensación basada en acciones.

Declaraciones del CEO Interino

Kevin McGurn, CEO interino de Trump Media, aseguró que la empresa cuenta con un sólido balance y un flujo de caja operativo positivo que le permitirán seguir creciendo. «Truth Social sigue siendo un bastión de la libertad de expresión con mejoras innovadoras en camino», agregó.

Inversiones en Criptomonedas y Consecuencias

Uno de los mayores factores de estas pérdidas proviene de una inversión de 3.5 mil millones de dólares en bitcoin, realizada en 2025 durante un auge del criptomercado. Sin embargo, el valor de estas criptomonedas ha disminuido aproximadamente un tercio desde entonces, lo que ha impactado gravemente en la situación financiera de la compañía.

El Contexto de Truth Social

Truth Social fue lanzada después de que Trump fuera excluido de Twitter (ahora X) y Facebook en 2021, en medio de la controversia que rodeó el ataque al Capitolio por parte de sus seguidores. Aunque ha servido de altavoz para el expresidente, no ha logrado prosperar como se esperaba.

Futuro y Nuevas Oportunidades

Las pérdidas se informan justo cinco meses después de que Trump Media anunciara un intento de fusión de 6 mil millones de dólares con TAE Technologies, una empresa californiana dedicada a la fusión nuclear que busca alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Aunque la fusión nuclear promete energía ilimitada, aún no ha logrado producir más energía de la que consume.

McGurn concluyó, «Mientras aceleramos nuestra fusión con TAE Technologies, estamos buscando nuevas oportunidades de crecimiento y formas de aumentar el valor para los accionistas».