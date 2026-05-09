Tras 12 Años de Intentos, ¡Mujer Da a Luz Quintillizos!

¡Nacen Quintillizos en Etiopía! La Historia de un Milagro Familiar

Una mujer etíope celebra el nacimiento de cinco bebés, un evento extraordinario tras años de anhelos por ser madre. La historia de Bedriya Adem nos recuerda la fuerza de la esperanza y la comunidad.

Una madre logra el milagro de tener quintillizos en la región de Harari, Etiopía, luego de doce años de intentos fallidos por concebir.

Bedriya Adem, de 35 años, y su esposo están llenos de felicidad por la llegada de cinco hijos: cuatro varones y una niña, todos en excelente estado de salud, según el Hospital Especializado Hiwot Fana, donde ocurrió el parto.

“No puedo expresar mi alegría”, mencionó Bedriya, rememorando el sufrimiento que había vivido antes de que sus oraciones fueran finalmente escuchadas.

La Atención Médica y el Proceso de Parto

El director médico del hospital, Mohammed Nur Abdulahi, indicó que tanto la madre como los recién nacidos están siendo monitoreados. Los pequeños pesan entre 1,3 kg y 1,4 kg, lo que les otorga una buena probabilidad de supervivencia y un desarrollo saludable.

Curiosamente, el parto fue natural, sin intervención de técnicas como la fecundación in vitro, que suele asociarse con embarazos múltiples. Esto hace que la llegada de quintillizos de manera natural sea aún más sorprendente, con una probabilidad de 1 en 55 millones.

Expectativa y Alegría

“Recé por un hijo, y Alá me bendijo con cinco”, compartió Bedriya, quien había estado lidiando con la presión social por no haber tenido hijos durante más de una década.

A pesar del temor sobre cómo podría mantener a su nueva familia, expresó su confianza en que la comunidad y el gobierno la apoyarían. Sus cinco bendiciones han sido nombradas Naif, Ammar, Munzir, Nazira y Ansar.

Un Futuro Brillante

Bedriya contó que inicialmente pensó que tendría cuatro bebés, pero la llegada de un pequeño adicional fue una agradable sorpresa. Durante su embarazo, recibió atención médica continua y adecuada, lo que contribuyó a un parto exitoso.