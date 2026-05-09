Familia hospitalizada por intoxicación con monóxido de carbono

Esta mañana, tres miembros de una misma familia fueron trasladados al hospital tras sufrir una grave intoxicación por monóxido de carbono en su hogar en el barrio Moure. Todos se encuentran estables, pero se enfatiza la urgencia de revisar equipos de calefacción en esta época de frío.

Alrededor de las 9:40 horas de este sábado, la policía recibió un llamado alertando sobre un posible caso de intoxicación en una vivienda de la calle 844. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre de 47 años y a dos mujeres de 43 y 23 años presentando mareos y dolores de cabeza, síntomas claros de intoxicación por monóxido de carbono.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107 llegó rápidamente al lugar y, tras evaluar la situación, decidieron trasladar a los afectados al Hospital Regional para recibir atención adecuada. Hasta el momento, se reporta que no corren riesgo de vida y están recibiendo los cuidados necesarios en el nosocomio.

Un Llamado a la Precaución

Este incidente en el barrio Moure marca la segunda intoxicación por monóxido de carbono en menos de un mes. El 18 de abril, una mujer de 84 años fue hallada sin vida en su casa del barrio Pueyrredón, mientras que su hija, de 56 años, fue internada en estado crítico.

Las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para revisar los sistemas de calefacción y tomar las precauciones necesarias ante la llegada de las temperaturas frías, buscando evitar que se repitan situaciones como estas.