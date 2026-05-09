Máximo Kirchner recibe el alta tras su operación

El diputado nacional Máximo Kirchner ha sido dado de alta luego de una exitosa parotidectomía bilateral. Su recuperación postoperatoria es satisfactoria, según informaron fuentes médicas.

El alta fue confirmada en un comunicado que destaca la «buena evolución posoperatoria» del político. El director del hospital donde fue intervenido, indicó que será necesario un seguimiento médico en forma ambulatoria.

Esta afección es una neoplasia benigna poco común en las glándulas salivales, marcada por un crecimiento asintomático de quistes en ambas glándulas parótidas. Aunque no es cancerosa, su tratamiento implica cirugía para confirmar el diagnóstico y prevenir posibles infecciones.

Reflexiones familiares durante la cirugía

Previo a la operación, Máximo Kirchner realizó una publicación en redes sociales donde abordó la difícil situación de su madre, Cristina Kirchner, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. En su mensaje, mencionó que ella había intentado acompañarlo durante la cirugía, pero él le desaconsejó el gesto, citando la necesidad de evitar favores al sistema judicial que considera injusto.

«No quiero que les pida nada a quienes la han encerrado a pesar de su inocencia», afirmó el diputado, enfatizando las diferencias en los tratamientos judiciales que reciben algunas figuras políticas.