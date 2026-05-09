Timón y las Bestias: El «Borrador» de Shakespeare sobre la Crueldad en las Relaciones Humanas

La obra "Timón y las Bestias" ofrece una renovada perspectiva sobre la amistad y la traición, llevada a escena por el talentoso Alejandro Viola. Este montaje se presenta en el emblemático Timbre 4, invitando al público a explorar los profundos lazos humanos que trascienden el tiempo.

Una Mirada Contemporánea a Shakespeare

Timón y las Bestias es más que una adaptación de «Timón de Atenas»; es un viaje a través de la tempestad emocional que surge de las relaciones interpersonales. Alejandro Viola, conocido por su labor con la banda de boleros Los Besos, dirige esta obra en el corazón de Boedo, Buenos Aires, cada sábado a las 22:30.

De la Historia Clásica a la Modernidad

Ambientada en la antigua Grecia, donde la riqueza emergía de la tragedia y la peste, la trama sigue a Timón, un héroe de guerra generoso que nutre a amigos y artistas hasta que la traición lo lleva a la desconfianza total. Esta narrativa se convierte en una reflexión atemporal sobre la naturaleza humana.

Un Elenco Ágil y Creativo

Viola utiliza un escenario minimalista con solo una mesa, cuatro sillas y un elenco de cuatro actores versátiles—Martín Henderson, Santiago Vicchi, Kevin Schiele y Emiliano Carrazzone—para explorar múltiples personajes en un entorno dinámico e interactivo.

Temáticas Relevantes en la Obra

La historia no solo se sumerge en la amistad, sino que también resalta la usura y la desilusión. Temas recurrentes del drama shakespeariano, como la traición y la lealtad, sirven de trampolín para una rica discusión sobre la humanidad.

Reflexiones del Director

Alejandro Viola comparte que la obra le llegó en un momento personal difícil. Tras un accidente, reexaminó «Timón de Atenas» y se enfocó en la traición de la amistad, un dolor que a veces puede ser más profundo que una traición amorosa. Su interpretación se nutre de valores humanos y la nostalgia por la solidaridad perdida.

Una Versión que Resuena en el Presente

Esta adaptación se destaca por aterrizar en temas contemporáneos, con guiños a la cultura argentina, como un trío de gauchos que canta sobre la traición, simbolizando cómo la crueldad es un fenómeno universal y atemporal.

Con un enfoque en la ternura masculina y la esperanza entre personajes, Viola invita al público a reflexionar sobre la verdadera esencia de las relaciones humanas en tiempos difíciles. Las intervenciones del filósofo, el mayordomo y el capitán, que visitan a Timón en su aislamiento, añaden profundidad emocional a la narrativa.

Alejandro concluye sobre la actualidad: “Estamos en tiempos complejos, pero también son momentos para conectarnos con lo que amamos y ser solidarios, retomando los clásicos que nos enseñan sobre la vida.”