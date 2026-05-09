Nueva ruta: Buenos Aires-Tel Aviv inicia operaciones en noviembre

A partir de noviembre, los viajeros argentinos e israelíes disfrutarán de una nueva conexión aérea directa que promete fortalecer la relación entre ambos países, facilitando el acceso tanto para el turismo como para el comercio y la cultura.

La nueva ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv representará un avance significativo en la conectividad aérea, permitiendo que los pasajeros eviten escalas innecesarias en Europa o Medio Oriente. Este servicio busca responder a una demanda creciente y ofrecer una opción más eficiente para quienes deseen viajar entre Argentina e Israel.

Frecuencias y Comodidades de los Nuevos Vuelos

Los vuelos, que se realizarán varias veces a la semana, partirán del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con esta nueva oferta, se espera no solo reducir el tiempo de viaje, sino también mejorar la conexión para turistas, viajeros empresariales y miembros de la comunidad judía en ambos países.

Impulso al Turismo y las Relaciones Comerciales

Desde el sector turístico, se celebró esta iniciativa como una medida que podría potenciar el intercambio comercial y atraer a un mayor número de visitantes. Además, se anticipa un impacto favorable en el turismo religioso y cultural, ámbitos donde ambos países tienen lazos profundos.

Contexto de Recuperación del Tráfico Aéreo

La apertura de esta nueva ruta se produce en un momento de recuperación paulatina del tráfico aéreo internacional y crecimiento de algunas aerolíneas hacia destinos estratégicos en larga distancia. Se ha confirmado que los vuelos utilizarán aviones de fuselaje ancho, diseñados especialmente para trayectos intercontinentales y equipados para ofrecer servicios cómodos en vuelos de más de 15 horas.

Requerimientos de Pasajeros y Expectativas Futuras

El reclamo por la conexión directa entre Buenos Aires y Tel Aviv ha sido un anhelo de varios sectores empresariales y turísticos, que han señalado la creciente demanda de pasajeros entre estos destinos. Además de turismo, la nueva ruta promete facilitar viajes relacionados con actividades tecnológicas, comerciales, académicas y diplomáticas, reflejando la relación cada vez más cercana entre Argentina e Israel.

En las próximas semanas, se espera que se divulguen más detalles sobre los horarios, frecuencias y la venta de pasajes, lo que sin duda será un hito para los viajeros de ambas naciones.