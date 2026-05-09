Espectaculares imágenes de la espuma que cubrió las playas de Quequén tras la tormenta

Un impresionante espectáculo se ha apoderado de las costas de Quequén, dejando a vecinos y turistas asombrados por la inusual espuma marina provocada por un fuerte temporal.

Las playas de Quequén, en la costa bonaerense, fueron transformadas este sábado por una densa capa de espuma marina. Este fenómeno, que ocurrió tras un intenso temporal el viernes, sorprendió a todos aquellos que despertaron para disfrutar de la mañana.

¿Qué Causó la Espuma Marina?

La combinación de condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos y lluvias persistentes, provocó un fenómeno natural donde materia orgánica proveniente de algas marinas se agitó en el mar. Esta materia, al entrar en contacto con las olas, se transformó en una espuma densa y aireada.

Imágenes que Impactan

Las redes sociales se inundaron de imágenes que capturan el curioso momento, donde la playa parecía cubierta de nieve. El fenómeno no solo se limitó a Quequén, sino que también se extendió a localidades cercanas como Necochea.

El Impacto del Temporal

Según información compartida por fuentes locales, las olas alcanzaron hasta siete metros, generando una brusca crecida del mar. Este fenómeno ha sido atribuido a la agitación de las algas, exacerbada por un ciclón extratropical.

Consecuencias del Temporal

El fuerte temporal causó una serie de daños en localidades de la costa bonaerense como Mar del Plata y Bahía Blanca, donde se registraron en total hasta 120 milímetros de lluvia en un corto período. Esto llevó a evacuaciones y suspensión de actividades educativas.

Alertas Vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla para la región, instando a los habitantes a permanecer en resguardo mientras se prevé la continuidad de las condiciones severas.

Reacción de las Autoridades

“Estamos en contacto con Defensa Civil y trabajando para mitigar las consecuencias del clima. Invitamos a la población a mantenerse alejada de la costa”, comentó Agustín Neme, intendente interino del Partido de General Pueyrredón.

La Dimensión del Viento

Las ráfagas de viento, que alcanzaron hasta 95 kilómetros por hora, se suman a la preocupación, ya que el clima sigue alterando el comportamiento del mar. Las próximas horas son cruciales, con el riesgo de que la situación empeore debido a combinaciones meteorológicas que podrían generar aún más inestabilidad.