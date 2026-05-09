Google exagera las emisiones de carbono de sus nuevos datacenters en el Reino Unido

Las recientes revelaciones sobre las emisiones de carbono de dos grandes datacentres propuestos por Google en el Reino Unido han generado incertidumbre y críticas. Expertos señalan que los cálculos de la empresa minimizan significativamente su impacto ambiental.

Los desarrolladores de Google han subestimado las emisiones de dos datacentres en planificación en el Reino Unido, según un análisis de documentos llevado a cabo por expertos de la organización de justicia tecnológica Foxglove. Estos proyectos, ubicados en Thurrock y North Weald, en Essex, podrían representar un impacto ambiental mayor al declarado.

Proyectos en el Punto de Mira

El gigante tecnológico planea construir dos enormes datacentres, un proyecto de 52 hectáreas en Thurrock y otro en un antiguo aeródromo en North Weald. Para obtener los permisos necesarios, están obligados a presentar cálculos precisos sobre las emisiones de carbono que estos desarrollos generarán en relación con la huella de carbono total del Reino Unido.

Análisis de las Emisiones

Sin embargo, se ha descubierto que en ambos casos, se han comparado las emisiones anuales de los datacentres con el presupuesto de emisiones nacional para cinco años, lo que ha llevado a una subestimación del impacto por un factor de cinco. Esto fue confirmado por técnicos de Foxglove, quienes consideran que la manipulación de cifras plantea serias dudas sobre la transparencia de Google.

El caso de Greystoke, que busca establecer uno de los datacentres más grandes del país en Lincolnshire, es similar. Juntas, estas tres instalaciones podrían representar más del 1% del presupuesto de carbono del Reino Unido para 2033, equivalente a las emisiones de una ciudad mediana como Bristol.

Críticas y Respuestas de las Empresas

Tim Squirrell, líder de estrategia en Foxglove, enfatizó: «Google tiene serias preguntas que responder sobre los cálculos de emisiones presentados. Comparar un año de emisiones con cinco años de huella de carbono hace que el impacto parezca cinco veces menor de lo que realmente es».

Steven Heather, concejal local, comentó sobre el proceso de aprobación del datacentre en North Weald, afirmando que cualquier error será identificado durante la investigación previa a la aprobación final.

Impacto Real de los Proyectos

Los estudios muestran que las emisiones proyectadas del datacentre de Thurrock equivalen al 0.165% del presupuesto de carbono del Reino Unido entre 2028 y 2032, en lugar del 0.033% que se había informado inicialmente. De igual manera, el datacentre en North Weald emitirá un 0.215% en lugar del 0.043% que se comunicó previamente.

A pesar de las críticas, tanto Google como Greystoke han sostenido que sus desarrollos tendrán un impacto aceptable en la hoja de ruta climática del Reino Unido. Las empresas afirman que sus instalaciones contribuirán positivamente a la biodiversidad local.

El Futuro de la Industria Tecnológica y la Sostenibilidad

A medida que estos proyectos avanzan, es evidente que el debate sobre el impacto ambiental de los datacentres y su conformidad con los objetivos climáticos del país continuará. Las proyecciones de emisiones de Elsham Tech Park indican que en el pico de su producción, podrían alcanzar 1 millón de toneladas de CO2 equivalente, una cifra que despierta alarmas sobre su viabilidad ambiental.

Ambas compañías no han comentado oficialmente sobre las acusaciones, aunque Greystoke ha admitido la necesidad de corregir cifras durante el proceso de planificación.