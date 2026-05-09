La Cultural Leonesa cae 2-1 ante Albacete y se complica el descenso

La Cultural Leonesa se aleja de la salvación tras perder 2-1 contra el Albacete, en un encuentro marcado por la expulsión de Iván Calero y el esfuerzo final de los leoneses.

Un Partido Decisivo para la Cultural

El encuentro se presentaba crucial para la Cultural Leonesa, que necesitaba una victoria para mantener viva la esperanza de salvación. Sin embargo, tras este enfrentamiento, sus opciones de permanecer en Segunda división quedan seriamente comprometidas.

Inicio del Encuentro: Diferencias Marcadas

Desde el inicio, el Albacete mostró una actitud más relajada al haber asegurado su continuidad en la categoría. En contraste, la Cultural comenzó con la necesidad de atacar, a pesar de que el primer intento de gol correspondió al local Jefté, quien fue detenido por el portero Edgar Badía.

El Primer Gol: Penalti a Favor del Albacete

La oportunidad se materializó para el Albacete en el minuto 28 cuando el árbitro, tras consultar el VAR, concedió un penalti por mano de Víctor García. Jefté no falló y puso el 1-0 en el marcador. A pesar de varias oportunidades de aumentar la ventaja, Edgar Badía continuó brillando bajo los tres palos.

Respuesta de la Cultural Leonesa

A medida que avanzaba el partido, la Cultural se acercó al gol en varias ocasiones, pero el destino no estaba de su lado. Iván Calero estuvo a punto de marcar, rozando el palo en un disparo y luego impactando el travesaño en otro intento.

El Segundo Tiempo: Tensión en el Campo

El segundo tiempo comenzó de manera intensa, con una gran oportunidad para la Cultural que se frustró ante Mariño, el portero del Albacete. Sin embargo, el equipo local también tuvo su cuota de oportunidades, aunque la defensa de la Cultural, a pesar de sus altibajos, mantuvo la tensión.

La Reacción Tardía de la Cultural

Con el tiempo en contra, Lucas Ribeiro logró el empate en el minuto 86, aprovechando un centro de Tresaco, pero la alegría duró poco: Capi respondió en la siguiente jugada, poniendo el 2-1 definitivo para el Albacete.

Un Final Agitado

El partido culminó con la expulsión de Iván Calero en el minuto 91, tras revisar VAR por una supuesta agresión. La Cultural, desesperada, no pudo cambiar el marcador, quedando con un pie en la Primera Federación y dejando al Albacete respirar con satisfacción en su fortín.

Detalles del Encuentro

El partido se disputó en el Estadio Carlos Belmonte, ante 6,647 espectadores, que vieron cómo su equipo local aseguraba otro triunfo. Con este resultado, la Cultural Leonesa enfrenta un futuro incierto, mientras que el Albacete se afianza en la Segunda división.