¿Por qué la ropa es tan cara en Argentina? El gobierno sugiere comprar en el extranjero

Cada vez más argentinos buscan renovar su guardarropa comprando ropa en el exterior, aprovechando precios más accesibles que los de su país.

Desde Miami hasta Santiago, los argentinos están cambiando de aires en busca de mejores ofertas.

En una tienda de Miami Beach, cuatro argentinos rebuscan entre percheros, eligen prendas sin probárselas y llenan su carrito de compras. «Los precios aquí son mucho más bajos que en Argentina», comenta Macarena, de 29 años, en su primer día en la ciudad.

La Búsqueda de Oportunidades de Compra

Para aquellos que pueden viajar, hacer compras en lugares como Miami o Santiago de Chile se ha convertido en una prioridad. «Organicé mis gastos antes de viajar, dejando espacio suficiente en la valija para la ropa que planeaba traer», añade Macarena.

Contraste en Prácticas de Consumo

Mientras argentinos como Macarena disfrutan de rebajas en el extranjero, en casa muchos luchan por estirar su ropa desgastada o buscan prendas en tiendas de segunda mano. Para renovar su vestimenta, recurren a la financiación en cuotas con altos intereses.

¿Por Qué es Tan Cara la Ropa en Argentina?

Un informe de la Secretaría de Comercio de Argentina reveló que el país cuenta con los precios de indumentaria más altos de la región. Por ejemplo, una camiseta de marca puede costar hasta un 95% más que en Brasil, antes de la reciente reducción de aranceles a la importación dispuesta por el gobierno de Javier Milei.

Economía del Sector Textil Argentino

La industria textil argentina ha estado en el centro de debate. Este año, el ministro de Economía, Luis Caputo, generó controversia al afirmar que nunca había comprado ropa en Argentina debido a los altos precios, los cuales, según él, afectan más a aquellos con menos recursos.

Altas Cargas Impositivas

Más de la mitad del costo de una prenda fabricada en Argentina se debe a impuestos. Desde el IVA del 21% hasta un arancel desmesurado durante la cadena de producción, estos costos afectan considerablemente el precio final al consumidor.

Desafíos en la Competitividad

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, señala que la ropa puede llegar a ser entre un 25% y 30% más cara en Argentina que en Chile. La caída en las ventas de marcas nacionales, que alcanzó el 38% en el último año, ha llevado al cierre de más de 1.600 locales y la pérdida de empleos en el sector.

Apertura de Importaciones

Las políticas de apertura económica impulsadas por el gobierno actual incluyen la reducción de aranceles de importación de ropa del 35% al 20%. Esta medida busca aumentar la competencia y disminuir los precios locales.

Impacto en el Comercio Electrónico

La reciente habilitación del comercio electrónico para pequeñas compras internacionales es un cambio significativo. Muchos argentinos celebran poder acceder a productos de marcas como Shein, importándolos directamente desde la comodidad de su hogar.

Reacciones y Consecuencias

Las medidas generaron opiniones divididas. Mientras algunos ven la apertura como un camino hacia adelante, otros advierten sobre los riesgos de implementar cambios drásticos en un sector delicado. Juan Carlos Hallak, economista de Harvard, sostiene que es necesario permitir tiempo para que la industria se adapte a estas nuevas políticas.

A pesar de la incertidumbre, argentinos como Macarena continúan buscando alternativas para reabastecer su guardarropa, navegando entre los altos precios de su país y las atractivas ofertas en el exterior.