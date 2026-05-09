Manifestantes bloquean Av. del Árbol: Carreras interrumpidas y accidentes este sábado 9 de mayo

Caos Vial en la Ciudad: Desvíos y Precauciones por Manifestaciones y Accidentes

Los problemas de tráfico en la ciudad crecen debido a manifestaciones y accidentes en diversas zonas. A continuación, te detallamos las principales afectaciones para que puedas planificar tu recorrido.

Protestas en Av. del Árbol: Rutas Alternativas

La circulación permanece bloqueada en Av. del Árbol, a la altura de Flor de Alhelí, debido a una manifestación. Las autoridades sugieren utilizar Av. Tlaltenco y Av. Benito Juárez como rutas alternativas para evitar congestiones.

Problemas Mecánicos en el Libramiento Noreste

Un tractocamión con problemas mecánicos ha ocasionado la reducción de carriles en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), específicamente en el kilómetro 15 hacia la CDMX. Se recomienda a los conductores manejar con precaución en esta área.

Tráfico Moderado en Vías Principales

El tránsito se encuentra lento en el trayecto de José María Izazaga a Pino Suárez en dirección a Eje Central, lo que puede generar demoras. Mantente alerta y consulta rutas alternas si es posible.

Accidentes que Afectan la Circulación

Un camión descompuesto en Av. División del Norte y Calz. de Tlalpan ha dificultado la movilidad en esa zona. Además, un choque en Rubens y Av. Revolución también impacta el tráfico. Se aconseja a los automovilistas extremar precauciones en estas áreas conflictivas.

Otro accidente ha sido reportado en Desierto de los Leones y 8 de Mayo, sumando a los inconvenientes en la circulación. Recuerda no exceder los límites de velocidad y estar atento a las indicaciones de las autoridades.