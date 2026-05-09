Alerta en el Cultivo de Maíz: La Mancha Blanca se Expande

La aparición de la mancha blanca genera preocupación en el sector agrícola del país. Recientes cambios climáticos han propiciado su expansión, afectando cultivos de maíz en diversas regiones.

Según Tiziano Forte, miembro de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid, las condiciones climáticas de las últimas semanas han encendido alarmas en el ámbito productivo. El incremento de la humedad y las temperaturas frescas han favorecido el desarrollo de la mancha blanca, una enfermedad foliar que ha encontrado un entorno ideal, especialmente en cultivos de maíz tardíos.

Impacto de la Mancha Blanca en los Cultivos

Esta enfermedad, que afecta principalmente a maíces tardíos, se ha manifestado con fuerza en las últimas semanas. «Las condiciones ambientales han sido propicias para su proliferación», destacó Forte, enfatizando que el clima ha jugado un papel crucial en la expansión del problema.

Síntomas y Progresión de la Enfermedad

La mancha blanca es provocada por un complejo de patógenos, que combina tanto bacterias como hongos. Los primeros signos de la enfermedad son manchas pequeñas y blancas que aparecen en las hojas del maíz. Con el tiempo, estas manchas pueden oscurecerse y expandirse a lo largo de toda la hoja. «Observamos cómo estas lesiones avanzan desde la parte superior hacia la base de la planta», explicó Forte.

Efectos en la Salud de la Planta

El impacto de la mancha blanca no es fácil de cuantificar, pero es evidente que puede dañar considerablemente la capacidad fotosintética de los cultivos. «Las lesiones cubren la hoja, reduciendo su superficie fotosintéticamente activa, lo que podría traducirse en una disminución de los rendimientos», señaló el experto.