Pablo Moyano se opone a la municipalización de la recolección de residuos

El líder sindical Pablo Moyano lanza una advertencia contundente a los intendentes bonaerenses: la recolección de residuos no será municipalizada, en respuesta a la solicitud de estatización de servicios públicos.

En un mensaje claro y directo, Pablo Moyano, dirigente del sindicato de Camioneros, expresó su firme oposición a la propuesta de municipalizar la recolección de residuos y el barrido de calles en la provincia de Buenos Aires. Esta declaración surge tras los comentarios del titular de la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses, Hernán Doval, quien abogó por la estatización de estos servicios.

Acciones y Reacciones del Líder Sindical

Moyano no se contuvo y criticó abiertamente a Doval, acusándolo de actuar como «jefe de prensa de los intendentes». En su discurso, subrayó que estos funcionarios locales mantienen a sus empleados con sueldos que apenas superan la línea de la pobreza. Además, hizo un llamado a los camioneros para que se conecten con las delegaciones municipales y expresen su rechazo a cualquier iniciativa de municipalización.

Críticas y descalificaciones hacia Doval

El líder sindical se mostró especialmente indignado por las afirmaciones de Doval, quien durante una conferencia en Balcarce destacó la necesidad de reestatizar servicios y expresó que muchos municipios enfrentan problemas financieros debido a la recaudación impositiva insuficiente. “¿Qué diferencia hay entre pedir la precarización de los trabajadores y los organismos que han llevado a la crisis?”, cuestionó Moyano, descalificando las intenciones de su colega.

Contexto Político de Hernán Doval

Doval, un político ligado al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió este año como secretario general de la FESIMUBO. Con una trayectoria que incluye ser diputado provincial y concejal, su postura ha generado tensiones en el sector sindical, sobre todo con los camioneros que defienden sus derechos laborales.

Conflictos Recientes en Villa Gesell

Moyano también se refirió a un enfrentamiento reciente en Villa Gesell, donde defendieron la continuidad de 45 puestos de trabajo durante una prolongada disputa con el intendente peronista, Gustavo Barrera. “No permitiremos la pérdida de un solo empleo”, afirmó el líder sindical, asegurando que seguirán luchando por los derechos de los trabajadores camioneros.

Compromiso con el Empleo y la Dignidad Laboral

En el marco de este conflicto, el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires facilitó la reincorporación de los trabajadores afectados, lo que refleja la necesidad de protección laboral en tiempos difíciles. Moyano hizo hincapié en que su sindicato no permitirá que los empleados del sector terminen en la pobreza. “Los trabajadores de recolección y barrido en la provincia de Buenos Aires permanecerán en nuestro gremio”, remarcó con firmeza.

Con ese mensaje claro, Moyano instó a sus afiliados a permanecer unidos y firmes ante cualquier intento de minimizar sus derechos laborales, asegurando que la lucha por una remuneración digna y condiciones de trabajo adecuadas continuará inquebrantable.