Péter Magyar asume como primer ministro, cierra era de 16 años de Orbán

Péter Magyar Asume el Liderazgo de Hungría: Un Nuevo Comienzo Tras 16 Años de Orbán

Con la ceremonia de juramento, Péter Magyar inicia una nueva era en Hungría, marcando la salida oficial de Viktor Orbán tras más de una década y media en el poder.

La Cambio de Guardia en el Parlamentario Húngaro

El acto de investidura de Magyar se celebró el sábado, donde convocó a la nación a «escribir la historia húngara» y cruzar la «puerta del cambio de régimen». Este evento se produce un mes después de que su partido opositor, Tisza, lograra una contundente victoria en las elecciones parlamentarias.

Celebraciones en Budapest

La noticia desató la alegría en la capital y más allá, ya que la influencia de Orbán había sido vista como un modelo a seguir por sectores de la extrema derecha global. Ante una multitud de miles de seguidores, el nuevo primer ministro compartió su visión de un futuro más brillante.

Un Llamado a la Unidad y la Justicia

Durante su discurso, Magyar destacó que el camino hacia el cambio sería largo y complejo, pero fundamentado en la esperanza. «Hoy, cada persona amante de la libertad en el mundo quiere ser un poco húngara», exclamó, recibiendo una ovación estruendosa de los presentes.

Afirmó que su mandato no solo implicaba cambiar al gobierno, sino realizar una transformación profunda del sistema, en un país que bajo Orbán había sido catalogado como «el más corrupto en la UE». También prometió justicia para aquellos que habían abusado del poder.

Un Futuro Inclusivo

El nuevo líder prometió construir una Hungría más inclusiva, donde todos se sientan parte de la nación. «Lo que nos une será más fuerte que lo que nos divide», manifestó, mientras los asistentes respondían con gritos de aprobación.

La Nueva Composición del Parlamento

La reciente elección fue histórica, ya que el partido Tisza obtuvo 141 de los 199 escaños en el parlamento. Este es un cambio significativo después de que Orbán, conocido por su giro hacia un populismo nacionalista, dejara de tener representación parlamentaria.

Un Compromiso con Europa

En un gesto simbólico durante su asunción, varios himnos representaron tanto la pertenencia de Hungría a la Unión Europea como el reconocimiento de las minorías étnicas en el país. Magyar también anunció la llegada de un nuevo ministro, el primero con discapacidad visual, a su gabinete.

La Reacción de la Ciudadanía

La atmósfera en Budapest fue festiva, con multitudes ondeando banderas y celebrando un cambio que muchos consideran necesario. La ciudad se unió en un clamor de unidad mientras los ciudadanos anhelaban reconstruir el destino de Hungría y rectificar los errores del pasado.

El Desafío por Delante

A pesar de la euforia, Magyar enfrentará retos significativos. Sus promesas de mejorar los servicios públicos y reducir el déficit presupuestario se darán en un contexto de economía estancada. La respuesta de los leales a Orbán en el ámbito mediático y académico también será crucial en este proceso de transformación.