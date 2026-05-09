Libia inicia gran operación de seguridad en Zawiya tras enfrentamientos cerca de refinería de petróleo clave

La ciudad de Zawiya se encuentra en estado de alerta tras intensos enfrentamientos armados, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a implementar una operación masiva para restablecer el orden.

Las autoridades de seguridad de Zawiya, ubicada en el oeste de Libia, anunciaron el inicio de una amplia operación de seguridad después de que estallaran violentos choques en varias zonas de la ciudad, especialmente alrededor del complejo y la refinería de petróleo de Zawiya, instalaciones clave para el país.

La Dirección de Seguridad de Zawiya y la Sala Conjunta de Seguridad, en un comunicado, indicaron que la operación responde a órdenes emitidas por la fiscalía competente. Este operativo incluye redadas, arrestos y búsquedas para neutralizar a aquellos involucrados en delitos que amenazan la paz social y la seguridad pública, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, así como el tráfico de drogas y personas.

A partir de la madrugada del viernes, la ciudad ha sido testigo de enfrentamientos con armamento pesado entre grupos armados rivales que luchan por el control. Los tiroteos y explosiones han causado alarma entre los habitantes, quienes han escuchado el estruendo en diversos vecindarios aledaños a la refinería.

Impacto en la Refinería de Zawiya

En respuesta a la violencia, la Corporación Nacional de Petróleo y la Compañía de Refinación de Petróleo de Zawiya decidieron suspender las operaciones en la refinería como medida de precaución. Esta decisión busca proteger tanto la vida de los trabajadores como la infraestructura, ante la caída de proyectiles en áreas operativas del complejo.

La Corporación Nacional de Petróleo aseguró que se han tomado medidas conforme a los planes de emergencia, evacuando a trabajadores y estudiantes del instituto de petróleo, excepto a los equipos de combate de incendios. A pesar del cierre de la refinería, el suministro de combustible hacia Trípoli y zonas aledañas no ha sido impactado.

La situación de seguridad en Zawiya

Testigos informaron que los enfrentamientos comenzaron antes del amanecer y continuaron de manera esporádica, siendo la zona cercana a la refinería uno de los principales focos de conflicto. La población fue instada por el Centro de Medicina de Emergencia a mantener la calma y evitar salir de casa a menos que sea estrictamente necesario.

Zawiya: Un eje estratégico en Libia

Zawiya es considerada una de las áreas más sensibles del oeste libio, albergando una de las refinerías de petróleo más grandes del país, esencial para el abastecimiento del mercado interno. Además de su actividad económica intensa, la ciudad es un punto de paso para migrantes irregulares que buscan llegar a Europa.

A lo largo de los años, Zawiya ha enfrentado tensiones y enfrentamientos intermitentes entre grupos armados, que a menudo han conducido al cierre de rutas importantes, como la carretera costera que conecta Trípoli con la frontera tunecina. Esta última escalada de violencia ocurre en un contexto de inestabilidad política y de seguridad que ha caracterizado a Libia desde 2011.

Recuperación del sector petrolero libio

A pesar de la crisis política, el sector petrolero de Libia ha mostrado signos de recuperación en su producción este año, alcanzando niveles cercanos a los previos a 2011. Según datos de la Corporación Nacional de Petróleo, la producción promedio se situó en aproximadamente 1,43 millones de barriles por día durante abril y mayo de 2026.

Este repunte se debe a varios factores, entre ellos el acuerdo sobre un presupuesto nacional unificado que facilitó el financiamiento para el mantenimiento de la infraestructura petrolera. También se destaca la reanudación de operaciones a plena capacidad en el campo de Sharara, que respalda la estabilidad del suministro.

Con reservas comprobadas de petróleo, Libia se posiciona como un jugador clave en la OPEP. El crudo libio es reconocido por su calidad, lo que lo convierte en un producto muy solicitado en mercados internacionales, especialmente en Europa.