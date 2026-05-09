Miembros de la izquierda laborista instan a Ed Miliband a contemplar candidatura a liderazgo frente a Keir Starmer

A medida que el Partido Laborista navega por un mar de incertidumbre tras resultados electorales desastrosos, la presión sobre el liderazgo de Keir Starmer crece, con la posibilidad de un nuevo candidato al horizonte.

La Presión Aumenta: ¿Es Hora de un Nuevo Liderazgo?

Anticipando un revés inminente, miembros del ala izquierda del Partido Laborista están instando a Ed Miliband a considerar una propuesta de liderazgo. Esta situación surge luego de resultados decepcionantes en las recientes elecciones, lo que ha llevado a varios parlamentarios a cuestionar la dirección actual del partido.

Catherine West se Prepara para Desafiar el Liderazgo

La exministra Catherine West ha declarado que, si no hay anuncios por parte de ministros del gabinete para el lunes, lanzará su propia candidatura, buscando romper la parálisis actual.

Un Llamado a la Acción desde el Corazón del Partido

El descontento no solo proviene de la oposición, ya que varios diputados laboristas han solicitado a Starmer que establezca un cronograma para su renuncia. Starmer, por su parte, ha afirmado que cambiar de liderazgo podría “sumir al país en el caos”.

Alternativas a Considerar: Andy Burnham y Más

Mientras tanto, algunos respaldan a Andy Burnham como posible sucesor de Starmer. Sin embargo, su reingreso al Parlamento depende de un complicado proceso electoral. Otros nombres, como Wes Streeting, han sido mencionados, aunque sus seguidores han desmentido un interés en una candidatura.

El Papel de Ed Miliband

En este contexto, los parlamentarios del ala izquierda están considerando a Miliband como una opción viable para evitar una coronación prematura de Streeting, advirtiendo que Angela Rayner, exnúmero dos de Starmer, carece del apoyo necesario para avanzar.

Las Elecciones del Jueves: Un Golpe Duro para el Laborismo

Las recientes elecciones le han costado al Partido Laborista más de 1,400 concejales, perdiendo respaldo en bastiones tradicionales ante partidos como Reform UK y los Verdes. En Gales, el partido ha perdido el control, quedando por detrás de Plaid Cymru y Reform.

Llamados de Cambio en el Partido

Voces dentro del partido, como Clive Betts y Debbie Abrahams, han pedido a Starmer que considere su futuro. Abrahams sugiere que un cambio en el liderazgo podría ser necesario en pocos meses para evitar una crisis mayor.

Starmer Responde a la Crisis

A pesar de la presión, Starmer se mantiene firme, prometiendo una revitalización del partido con nuevos nombramientos que fortalecen su equipo. Gordon Brown y Harriet Harman recibirán roles clave enfocados en finanzas globales y oportunidades para mujeres.

Opiniones Divergentes en la Comunidad Laborista

Tracy Brabin, alcaldesa de West Yorkshire, ha expresado que el partido enfrenta una “catástrofe” si no se actúa con audacia en el futuro. Si persisten los resultados electorales, podría haber repercusiones significativas en su apoyo popular.