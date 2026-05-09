Tragedia en Guatemala: Madre e hijo brutalmente asesinados

Un tranquilo sábado en Guatemala se tornó en horror absoluto para la familia Ruano Cante, quien vivió un momento de violencia insostenible que dejó dos vidas truncadas.

La mañana del pasado sábado 9 de mayo de 2026, la aldea Llano de Morales, en Sanarate, El Progreso, se despertó con el sol iluminando un nuevo día. Pero para la familia Ruano Cante, la jornada se tornó en una pesadilla en un instante.

La Violencia Rompe la Calma

El silencio habitual se hizo añicos con el retumbar de disparos que desató el caos. En medio de la tranquilidad, dos cuerpos cayeron sobre el asfalto: Milvia Ruano Pineda, de 29 años, y su hijo, Eidan Jhoab Cante Ruano, de 11. Las balas no conocieron clemencia, dejando un rastro de dolor al instante.

Emergencia en el Lugar

Los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 111 acudieron rápidamente al llamado. Con esperanza, intentaron encontrar signos vitales en madre e hijo, pero la realidad fue desoladora; las lesiones, letales y fatales, habían acabado con sus vidas.

Un Dolor Insoportable

La violencia dejó su marca no solo en las víctimas, sino también en los corazones de sus seres queridos. Reyna Ceballos Cabrera, madre y abuela, llegó con desgarrador pesar al lugar, enfrentándose a la cruel tarea de identificar a su hija y nieto. Su dolor resonó entre los vecinos, grabando una imagen difícil de borrar de la memoria colectiva de la aldea.

Investigación en Curso

Mientras la Policía Nacional Civil acordonaba la escena con cinta amarilla, los peritos del Ministerio Público iniciaban la búsqueda de pistas entre el polvo y la sangre, intentando desentrañar un crimen que sorprendió a todos.

Un Fin de Semana Sangriento

Este no fue un incidente aislado. En la misma noche del 8 de mayo, otro ataque armado tuvo lugar en la aldea Las Pozas, en el municipio de Barberena, Santa Rosa, donde dos mujeres perdieron la vida a manos de la violencia. En ambos incidentes, el pánico se apoderó de quienes los presenciaron, evidenciando un patrón sombrío que afecta al país.

Un Contexto de Inseguridad

A pesar de estadísticas recientes que indican una disminución de homicidios en Guatemala, la sensación de inseguridad persiste. Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el país registró 615 homicidios en el primer trimestre de 2026, lo que representa una baja en los índices de criminalidad. Sin embargo, esta mejora parece lejana frente al sufrimiento real que viven los ciudadanos.

Los guatemaltecos claman por más seguridad y justicia, en un país donde la barbarie de la violencia sigue latente, y donde cada número estadístico solo es un recordatorio del dolor que muchos deben enfrentar.