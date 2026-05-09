Wall Street apuesta por CEDEAR de Microsoft: prevén un alza del 30% en dólares

La reciente presentación de resultados de Microsoft ha despertado gran interés entre los inversores, resaltando sus avances en inteligencia artificial y servicios en la nube, mientras surgen interrogantes sobre el costo de mantener su liderazgo en estos sectores.

Microsoft se encuentra nuevamente en el foco de atención tras revelar resultados que destacan el crecimiento en su plataforma Azure, así como una adopción creciente de Copilot. Además, la compañía generó ingresos anuales de inteligencia artificial que alcanzan los $37.000 millones. Sin embargo, la demanda por infraestructura ha llevado a la empresa a aumentar su gasto de capital, lo que está siendo muy observado por las especulaciones en Wall Street.

Una Mirada Favorable desde los Inversores

Para los inversores argentinos que siguen el CEDEAR de Microsoft (ticker MSFT), la revisión de resultados ofrece señales alentadoras. JP Morgan ha mantenido su recomendación de sobreponderar la acción, con un precio objetivo de $550 para diciembre de 2026. Por su parte, UBS también adoptó una postura positiva, fijando un precio target de $510, aplaudiendo el crecimiento de Azure y el avance de Copilot, aunque con un enfoque más cauto en el impacto del gasto en capital.

Resultados que Marcan la Diferencia

Microsoft reportó ingresos de $82.900 millones en el último trimestre fiscal, mostrando un crecimiento del 15% en moneda constante. Azure, su plataforma de nube, creció un impresionante 39%. Este desempeño, aunque esperado, aumenta la especulación sobre el futuro tras la reciente escalada en inversiones, lo que ha llevado a una discusión renovada sobre la acción de la compañía.

El Enfoque de JP Morgan

El análisis de JP Morgan enfatiza que Microsoft sigue entregando resultados en áreas críticas para su valoración. La firma argumenta que, aunque no fue la nube que más creció entre los gigantes tecnológicos, Azure sigue mostrando un crecimiento sólido, subrayando su potencial ante una demanda que supera su capacidad actual.

Aspectos Clave de M365 Copilot

M365 Copilot se ha posicionado como un producto clave, con más de 20 millones de asientos pagos, un crecimiento del 33% en comparación con el trimestre anterior. Esto inicia una monetización tangible de la inteligencia artificial en el sector de productividad empresarial.

Precios y Monetización

El análisis de JP Morgan sugiere que, a pesar de la baja penetración actual de Copilot, hay un potencial significativo en su modelo de ingresos. Este cambio está moviendo a Microsoft hacia un enfoque más flexible en su estructura de precios, con la suma de costos por consumo en sus productos.

Perspectivas de UBS

Desde UBS, la actitud es positiva, pero también cautelosa ante los costos de esta nueva fase de crecimiento. Las perspectivas son alentadoras, pero la empresa deberá verificar el retorno de su inversión antes de poder disfrutar de un despliegue optimizado en sus servicios.

Inversión en Infraestructura: Un Cambio Crítico

Uno de los aspectos más discutidos es el aumento de gasto de capital. Microsoft anticipa un gasto superior a $40.000 millones para el trimestre fiscal de junio, lo que ha llevado a algunos analistas a ajustar sus proyecciones. Este aumento del gasto podría ser una señal tanto de una necesidad estructural como de una oportunidad en el mercado.

Potencial de Crecimiento en el Horizonte

Para los inversores, el CEDEAR de Microsoft representa una vía para acceder a una de las empresas de tecnología más prominentes en el ámbito de la inteligencia artificial y la nube. Los analistas proyectan un potencial de crecimiento de hasta el 30% según las recomendaciones de JP Morgan y UBS. Con una aproximación cuidadosa a sus proyecciones, Microsoft se posiciona favorablemente en el competitivo mercado tecnológico.