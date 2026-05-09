Todo lo que necesitas saber sobre el bidet

En medio de risas y burlas, la política argentina se convierte en un espectáculo lamentable. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo espectadores pasivos de esta función?

En un parque, observamos un teatro de títeres que se desarrolla ante nuestros ojos. El conocido Adorni es el blanco de nuestras risas y críticas, mientras lo vemos prepararse para abordar un jet privado, adquirir otra propiedad o embolsarse un fajo de dólares. La ironía nos arrastra a un estado de risa teñida de tristeza; pedimos su salida, exclamando que renuncie de una vez. Tras el telón, miradas amenazantes brillan, mientras se escuchan risas inquietantes.

Entre bastidores, se dibuja la figura del ex agente de inteligencia Rodolfo Tailhade. Vuelve a salir a la luz Sergio Massa, y la voz de Alberto Fernández resuena en el aire. Aparece un muñeco de trapo que imita al ministro Mahiques, seguido de otro vestido con toga de juez. Aunque parecen distraídos, tenemos que recordar que personajes como Insaurralde, Tapia y Toviggino aún están en escena, recordándonos el terror de una historia que no debemos olvidar.

Un Reencuentro con la Libertad

La democracia en Argentina surgió con gritos de justicia en octubre de 1983. Ese histórico momento marcó el inicio de un país anhelante de libertad, donde casi el 52% de los votos expresaron el deseo de un futuro sin miedo. Con valentía, la ciudadanía se opuso a las negociaciones entre la dictadura y los sindicatos que buscaban legitimar el horror.

El Terror de la Corrupción

Los antecedentes de corrupción son alarmantes y persisten a lo largo de la historia. En abril de 2000, Mario Pontaquarto desveló los sobornos pagados por el gobierno de De la Rúa para la aprobación de la reforma laboral. A pesar de su confesión, la justicia se mostró muda y los culpables no enfrentaron consecuencia alguna.

Avanzando al 2024, Eduardo Kueider fue detenido en Paraguay con una fortuna en efectivo, mientras que numerosas acusaciones de corrupción contra senadores quedaron en el olvido. José Alperovich recibió una condena por abuso sexual, pero el sistema sigue encubriendo a muchos otros.

El Circo Político Actual

La escena en el Congreso se ha convertido en un espectáculo grotesco. Allí, el presidente de la «moral como política de Estado» intenta ocultar las vergüenzas de su gabinete. Abajo, la pugna entre los «perros» políticos es evidente, mientras las redes sociales desnudas las cloacas del poder.

Las tácticas utilizadas son propias de un circo: acrobacias, malabares y manipulaciones con fondos públicos. En su afán de permanecer en el poder, han aprendido a bailar al ritmo del sistema, utilizando los colores de las banderas sociales como mero adorno.

La Responsabilidad del Voto

¿Realmente te representan? Quizás no indagaste lo suficiente al elegir a tus representantes. Sin controles efectivos, enfrentamos un panorama desolador. Estos personajes juran lealtad a Dios, a la patria y a otros ideales, mientras se olvidan de los derechos de quienes realmente representan.

Como explicó Charly García en sus letras: «Por favor no hagas promesas sobre el bidet…» La desesperanza de la letra se entrelaza con la realidad política. Seguimos esperando respuestas que nunca llegan.

*Escritor y periodista.