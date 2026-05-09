Mercado Libre se desploma casi 10 puntos en Wall Street: ¿Qué pasó?

Las acciones de Mercado Libre sufrieron una significativa caída en Wall Street, después de que el mercado evaluara negativamente su último informe trimestral. A pesar del notable crecimiento en ingresos, la disminución en la rentabilidad generó incertidumbre entre los inversores.

Impacto en el Valor de las Acciones

Este viernes 8 de mayo, las acciones de Mercado Libre (MELI) se situaron en aproximadamente US$ 1.677, marcando un descenso de alrededor del 10,3%. Este retroceso se debe a un reporte de ganancias que reflejó una ganancia neta de US$ 417 millones, que se traduce en una caída interanual del 15,6%, por debajo de lo que anticipaban los analistas.

Razones Detrás de la Caída de Rentabilidad

La compañía explicó que la disminución en las ganancias fue resultado de un aumento en las inversiones en logística, la expansión del crédito y una política de envíos gratuitos, que han presionado sus márgenes operativos. Esta estrategia busca fortalecer su participación en el mercado, especialmente en Brasil.

Crecimiento de Ingresos y Estrategia de Mercado

A pesar de la caída en rentabilidad, Mercado Libre registró un impresionante crecimiento del 49% interanual en ingresos, alcanzando US$ 8.845 millones, superando las expectativas del mercado. El objetivo de estas inversiones radica en ganar mayor cuota de mercado a largo plazo.

Desafíos de la Estrategia Agresiva

Wall Street está evaluando si la rápida expansión de la compañía puede sostenerse sin afectar significativamente los márgenes. La estrategia incluye un aumento en la oferta de envíos gratuitos y la ampliación de Mercado Pago. Sin embargo, este enfoque ha reavivado las preocupaciones sobre cómo estas decisiones impactarán el rendimiento a corto plazo.

Perspectivas del Mercado

Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, “la caída del 5% en el after-market refleja una creciente fatiga de los inversores ante la volatilidad de los márgenes”. Asegura que el futuro inmediato de las acciones dependerá de la capacidad de Mercado Libre para demostrar que sus elevadas inversiones se traducirán en márgenes sostenibles.

Un Mercado Competitivo

En Brasil, el principal mercado de Mercado Libre, la reducción del umbral para acceder a envíos gratis impulsó un aumento del 32% en compradores únicos y del 56% en artículos vendidos. Aunque esta estrategia ha resultado efectiva en términos de crecimiento, ha generado presiones sobre los márgenes que impactaron negativamente en la cotización bursátil.

Expansión de Mercado Pago

La expansión en el ámbito de los servicios financieros también ha sido notable, con 83 millones de usuarios activos mensuales y una cartera de crédito que creció 87% interanual, alcanzando US$ 14.600 millones. Esta rápida expansión presenta un dilema para los inversores: ¿están dispuestos a aceptar un sacrificio en rentabilidad para sostener este crecimiento?