Resultados en Vivo de la Fecha 14 de Liga 1 2026: ¡Sigue Todos los Partidos!

Emocionante Fecha 14 de la Liga 1 2026: Clásicos y Retos Decisivos

La Fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 promete ser electrizante, con encuentros clave que podrían definir el destino de varios equipos en la competición. Los aficionados están ansiosos por los duelos que podrían cambiar el rumbo de la liga.

Partidos que Marcan la Jornada

Este fin de semana, los seguidores podrán disfrutar de duelos imperdibles. Uno de los más destacados es el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde los aliancistas buscarán fortalecer su posición en la tabla. Este clásico tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la lucha por el campeonato.

Duelos Cruciales para Universitario y Sport Boys

Otro enfrentamiento que captura la atención es el que disputarán Universitario de Deportes y Sport Boys. Ambos equipos llegan a este partido con la necesidad de sumar puntos, lo que añade presión y expectativa por parte de sus hinchas.

Resultados de Los Primeros Partidos

Victorias de FC Cajamarca y UTC

El pasado viernes, FC Cajamarca se llevó una victoria importante ante UTC, finalizando el partido 2-1. Brandon Palacios confirmo la ventaja con su gol en el minuto 67, luego de que Hernán Barcos abriera el marcador y Adolfo Muñoz hubiera igualado momentáneamente para UTC.

Programación de la Fecha 14

Los partidos de esta jornada se disputarán entre el 8 y el 11 de mayo. El público podrá seguir todos los encuentros a través del canal L1 Max, que transmitirá en vivo los partidos de los equipos peruanos por diversas plataformas de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV y Movistar.

Horarios Clave

Este es el calendario:

Viernes 8 de mayo:

UTC vs FC Cajamarca

Sábado 9 de mayo:

CD Moquegua vs ADT (13:00, Estadio 25 de noviembre)

Atlético Grau vs Cienciano (15:15, Estadio Campeones del 36)

Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00, Estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 10 de mayo:

Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00, Estadio IPD Huancayo)

Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15, Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Cusco FC vs Los Chankas (17:30, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Lunes 11 de mayo:

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys vs Universitario de Deportes (20:30, Estadio Nacional)

Resumen de la Tabla de Posiciones

Con Alianza Lima a la cabeza con 32 puntos, cada partido es crucial. Una victoria ante Sporting Cristal les permitirá mantener su ventaja sobre el segundo lugar, mientras que Cienciano, en tercer lugar, tiene la oportunidad de seguir escalando en la tabla enfrentándose a Atlético Grau.

La jornada promete ser un espectáculo, y los aficionados podrán disfrutar de una cobertura completa, incluyendo resúmenes de los partidos y las declaraciones de los protagonistas, todo a través de Infobae Perú, su fuente de información deportiva.