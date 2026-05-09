Impresionante: una ciudad costera amanecer con un inusual efecto nevado tras la ciclogénesis

Los vecinos de Quequén despertaron este sábado ante una visión inesperada y sorprendente: una playa cubierta por una espesa capa de espuma blanca que evocaba imágenes invernales. Un fenómeno natural poco común que dejó a todos boquiabiertos.

La costa bonaerense fue escenario de un fenómeno meteorológico inusual, conocido como ciclogénesis, que azotó la región dejando destrozos en localidades como Pinamar. Este evento resultó en un mar agitado y ventoso, propiciando la formación de enormes cantidades de espuma marina que inundan las costas.

Un Espectáculo Natural Asombroso

La cantidad de espuma era tan significativa que algunos residentes, con 18 años viviendo en la zona, admitieron no haber presenciado algo similar. Las redes sociales estallaron en comentarios y memes, donde algunos comparaban la instantánea con escenarios de la popular historia gráfica El Eternauta. Sin embargo, a diferencia de los peligros del relato, esta espuma, aunque impresionante, no es tóxica.

La Espuma Marina: ¿Cómo se Forma?

Este fenómeno marino ocurre cuando se combinan fuertes vientos con lluvias intensas. En los últimos días, Quequén ha recibido cerca de 500 milímetros de agua, lo que ha contribuido a la creación de esta inusual cobertura blanca, que llegó a acumular casi un metro de altura en algunos lugares.

Las Condiciones Clave Detrás de la Espuma

La formación de espuma marina sucede en situaciones de oleaje intenso, donde la agitación del agua se fusiona con el viento y elementos orgánicos. En este caso, las proteínas y carbohidratos de microalgas son liberados durante el rompimiento de las olas. Estos actos como tensores naturales, generando la característica espuma que ha cubierto la playa.

Un Cambio de Escenario Radical

La combinación de un mar inusualmente espumoso y las bajas temperaturas, que rondan por debajo de 10°C y vientos de hasta 43 km/h, han dado lugar a un paisaje que llevó a muchos a creer que se encontraban en una montaña nevosa, lejos de la habitual vista costera.