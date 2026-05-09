Pareja arrestada por actos indecorosos en un avión que llegó a Argentina

Una insólita situación se vivió en el Aeropuerto Internacional de Rosario cuando una pareja que llegó desde Panamá fue arrestada en la madrugada del sábado, luego de ser acusada de haber mantenido relaciones sexuales durante el vuelo.

El incidente, que sorprendió a muchos, involucra a un hombre de 54 años y a una mujer de 59, quienes fueron trasladados a una comisaría cercana bajo la imputación de «exhibiciones obscenas», según informaron medios locales.

Un Vuelo Inusual y una Denuncia Sorprendente

La escena ocurrió en el aeropuerto de Fisherton tras la llegada de un vuelo de Copa Airlines, que cubre la ruta entre Panamá y Rosario, con una duración aproximada de seis horas. El avión aterrizó a las 00:12, donde ya los esperaban miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para llevar a cabo la detención.

Una Pasajera Alerta a las Autoridades

La pareja, que se encontraba en las primeras filas de clase Economy Extra, fue vista en una situación íntima por otro pasajero que viajaba con su nieta. Esta abuela, preocupada por lo que observó, decidió informar a los oficiales a bordo, y una de las azafatas alertó a las autoridades en tierra, lo que llevó a un operativo para su detención.

Atracos en el Proceder de Descenso

Como resultado de este inesperado incidente, el aterrizaje se retrasó significativamente. Entre los pasajeros estaba la pareja de periodistas rosarinos, Analía Bocassi y Juan Junco, quienes compartieron en sus redes sociales la confusión generada en el vuelo.

“Cuando no podés llegar, no llegamos más”, expresó Bocassi en una historia de Instagram con una imagen de los agentes presentes. Los pasajeros se mostraron frustrados, esperando casi una hora para desembarcar del avión.

Identidad de los Implicados

De acuerdo con la información recopilada por la policía, la mujer y el hombre se encontraban sin sus «prendas bajas» durante el vuelo. Según el diario La Capital, han sido identificados como Mauricio C. y Sandra O., quienes, de acuerdo a fuentes policiales, no eran pareja. Él es arquitecto y ella comerciante, residiendo en diferentes localidades en el centro de la ciudad.