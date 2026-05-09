Ecuador solicita información a banco por presunto lavado de dinero

Las autoridades financieras de Ecuador han encendido las alarmas ante posibles irregularidades en el Banco Guayaquil, uno de los principales bancos del país. Un caso de lavado de dinero y corrupción que remonta a la administración del expresidente Guillermo Lasso está en el centro de la controversia.

La Superintendencia de Bancos de Ecuador ha requerido información específica sobre alertas de transacciones sospechosas desde 2021 hasta 2024. Aunque no se mencionó el nombre de la institución en el comunicado oficial, se confirmó que las solicitudes están vinculadas al Banco Guayaquil.

El Contexto de la Investigación

José Julio Neira, director de la unidad antilavado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, indicó que la pesquisa se relaciona con el “Caso Encuentro”, un escándalo que implicó a funcionarios del gobierno anterior. Neira destacó que las personas investigadas también tenían cuentas en el Banco Guayaquil y son parte del círculo cercano del exmandatario Lasso.

Detenciones y Condenas Relacionadas

El Caso Encuentro culminó en una sentencia de 10 años de prisión para Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien fue encontrado culpable de liderar una red que manipuló contratos públicos. Este caso ha dejado una sombra sobre el sistema financiero ecuatoriano y ha aumentado las presiones sobre el gobierno actual.

Reacción del Banco Guayaquil

A pesar de los requerimientos, el Banco Guayaquil aseguró que colaborará con las autoridades. Sin embargo, expresó preocupación por la divulgación de información que normalmente es confidencial, apuntando a que el proceso se ha manejado de manera inusual. La entidad afirmó que está sometida a un procedimiento normal al responder a las solicitudes.

Apoyo Empresarial al Banco

Varios grupos empresariales han salido en defensa del Banco Guayaquil, enfatizando la necesidad de que toda regulación y supervisión se realicen con el debido proceso y rigor técnico. El Comité Empresarial del país expresó su respaldo, alegando que cualquier acción debe seguir los protocolos establecidos.

Extradición y Nuevos Desafíos

En un desarrollo adicional, a finales de abril, la Corte Suprema de Argentina aprobó la extradición de Hernán Luque, exjefe de EMCO, a Ecuador. Luque enfrenta cargos por su supuesta participación en la red de corrupción que operó bajo la administración de Lasso. El exmandatario, cuya familia controla gran parte del Banco Guayaquil, ha manifestado su apoyo a la extradición para que Luque sea juzgado en su país.

Resultados Financieros del Banco

A pesar de la tormenta, el Banco Guayaquil reportó un notable aumento del 33% en su utilidad neta durante el primer cuatrimestre de 2026, alcanzando los 53,6 millones de dólares. Esta cifra lo posiciona como el tercer banco más rentable del país, intensificando el interés en su situación actual en medio de la crisis.