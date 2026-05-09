Cómo Consultar tus Asignaciones en ANSES: Guía Rápida

Desde el inicio de cada mes, los beneficiarios de la seguridad social pueden verificar los detalles de sus liquidaciones a través de una herramienta intuitiva y accesible. Descubre cómo acceder a esta información vital y qué conceptos puedes consultar.

Detalles de liquidaciones de ANSES al alcance de tu mano

Desde el primer día de cada mes, los beneficiarios de la seguridad social tienen la oportunidad de revisar el detalle completo de sus liquidaciones. Esta herramienta está diseñada para facilitar la transparencia sobre los montos obtenidos, los descuentos aplicados y el estado de cada prestación con solo unos clics.

Beneficiarios que pueden consultar sus liquidaciones

La plataforma es útil para un amplio rango de beneficiarios, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personas que reciben la Prestación por Desempleo, jubilados, pensionados y quienes acceden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.

Conceptos que puedes verificar

A través de esta herramienta, los beneficiarios pueden consultar los cobros y descuentos relacionados con:

Asignación Familiar o Universal por Hijo (incluyendo aquellos con discapacidad).

(incluyendo aquellos con discapacidad). Ayuda Escolar Anual .

. Complemento de la AUH (20% acumulado).

(20% acumulado). Complemento Leche del Plan 1000 días.

del Plan 1000 días. Asignación por Cuidado de Salud Integral .

. Prestación Alimentar.

El semáforo de ANSES: significado de los colores en tus asignaciones

Una de las características más prácticas de la plataforma es la codificación por colores que indica el estado de las asignaciones. Al ingresar, los beneficiarios verán:

Verde: Pagos vigentes.

Pagos vigentes. Amarillo: Prestación suspendida o embargada.

Prestación suspendida o embargada. Rojo: Asignación denegada.

Accede a más información sobre el estado de tu prestación

Si tu estado es amarillo o rojo, puedes utilizar la opción «Ver Más» para obtener una explicación detallada sobre la suspensión o denegación y los pasos necesarios para solucionarlo.

Cómo consultar tus liquidaciones paso a paso

Realizar la consulta es simple y se puede hacer desde la computadora o mediante la app mi ANSES. Sigue estos pasos:

Ingresa a mi ANSES: Necesitarás la Clave de la Seguridad Social para autenticar tu identidad. Accede al menú: Navega por la ruta Hijos > Mis Asignaciones. Selecciona el período: Elige el mes o periodo que deseas consultar y despliega el detalle correspondiente.

Gestión eficiente desde casa

Este sistema permite a padres y tutores tener un mayor control sobre los recursos asignados a sus hijos, facilitando así la gestión de trámites sin la necesidad de acudir físicamente a una oficina de atención.