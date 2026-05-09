La Corte Suprema interviene: exige al Gobierno aclarar la retención de $397 mil millones a provincias en el reparto de ATN.

La Corte Suprema y la Controversia por los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional
La disputa por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se intensifica. La Corte Suprema de Justicia ha dado un giro significativo al exigir al gobierno de Javier Milei que responda a la demanda de La Pampa en los próximos 60 días.
## La Demanda de La Pampa
La controversia se remonta a mayo de 2024, cuando el gobernador peronista, **Sergio Ziliotto**, denunció la falta de transferencia de más de **430 millones de dólares** en fondos destinados a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias. Este reclamo sumó **$397.000 millones** en cuestión, que implican a las 24 jurisdicciones argentinas.
## Aportes del Tesoro Nacional: ¿Qué Son?
Los ATN son fondos previstos por la **Ley de Coparticipación Federal** para ayudar a las provincias en crisis. Se distribuyen de la siguiente manera: el **42,34%** va al gobierno nacional, el **56,66%** se reparte automáticamente entre las provincias y el **1%** restante se destina al fondo de ATN.
## La Respuesta Judicial
A pesar de los insistentes llamados para una pronta resolución, la Corte Suprema finalmente dictó una sentencia estableciendo su competencia en este caso y otorgando un plazo hasta el **31 de julio** para que la Casa Rosada se pronuncie.
## Implicaciones para las Provincias
Este fallo ha despertado la atención de otros gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, **Jorge Macri**. La respuesta del gobierno nacional será crucial, ya que la Corte deberá decidir sobre la retención y el reparto de los ATN para todas las provincias.
## Creciente Urgencia
La situación es apremiante: la caída en el consumo ha reducido las partidas automáticas que el gobierno nacional envía a las provincias. Un análisis de la consultora **Politikon Chaco** revela que, en el primer cuatrimestre del año, solo **13 provincias** recibieron **$121.000 millones**, representando el **35,5%** del fondo ATN recaudado durante ese tiempo.
## Distribución Inequitativa
A pesar de la distribución de fondos, hay provincias que históricamente han quedado rezagadas, como **Buenos Aires**, que a pesar de generar el mayor PBI del país, recibe solo la mitad de lo que produce por coparticipación. Este desequilibrio también afecta a provincias con gobiernos peronistas, como **La Pampa, La Rioja,** y **Tierra del Fuego**.
## La Voz del Gobernador
**Sergio Ziliotto** ha sido claro: «Su distribución no puede ser discrecional; debe respetar criterios equitativos.» Enfrentándose a un sistema que, según él, concentra recursos y debilita el federalismo, el gobernador promete seguir luchando por lo que le corresponde a los pampeanos.
## Antecedentes y Contexto
Este desencuentro no es nuevo. La última distribución significativa de fondos ATN ocurrió en noviembre de 2023, cuando el gobierno de **Alberto Fernández** giró **131.000 millones de pesos** a todas las jurisdicciones federales. Sin embargo, desde entonces, la situación ha cambiado drásticamente.
## La Oposición Política
Ziliotto ha mantenido una postura crítica ante las decisiones del gobierno. Aunque participó en diálogos con Milei, no dudó en manifestar que «no hay cheques en blanco» y que es fundamental que el presupuesto sirva a los intereses provinciales. Además, a pesar de que el Congreso aprobó una ley sobre la distribución de los ATN, Milei veto. Esta decisión aumentó la tensión entre las provincias y el gobierno nacional.
## Un Análisis de los Fondos de ATN
Un estudio del centro de investigaciones **IDES** muestra que, durante el mandato de Alberto Fernández, se distribuyó **un 90%** de los ATN, mientras que durante otras presidencias, como la de Mauricio Macri, se distribuyó apenas un **20%**. Esta desigualdad en la asignación de recursos ha llevado a las provincias a una creciente indignación.