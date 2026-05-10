Kicillof: Teoría Económica en la Feria del Libro

En la 2026 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Axel Kicillof presenta su obra "De Adam Smith a Keynes". Dos economistas con perspectivas opuestas se encuentran en este contexto cultural para abordar temas cruciales de nuestra época.

En una reciente charla sobre el libro «De Adam Smith a Keynes», acepté la invitación de Axel Kicillof para discutir sus ideas. A lo largo de 41 años de conocimiento, desde nuestra juventud en el Colegio Nacional Buenos Aires hasta nuestras carreras académicas en la Universidad de Buenos Aires, siempre hemos tenido visiones divergentes. Mientras él se adhiere a la economía clásica británica, yo pertenezco a la escuela austríaca.

Desacuerdos Fundamentales en la Visión Económica

Las diferencias van más allá de la teoría. Kicillof aboga por una política institucional y macroeconómica que yo critico profundamente. Él se identifica como un peronista que cree en el papel del Estado, mientras que yo defiendo un enfoque liberal anarquista, rechazando la ampliación de la burocracia y el intervencionismo.

La Importancia de la Diversidad de Ideas

A través de la praxeología, la ética liberal y la escuela austríaca enfatizan que la interacción entre individuos con perspectivas diversas enriquece la acción humana. La colaboración y el intercambio de ideas fomentan el aprendizaje y reducen las tensiones sociales. Como decía Frédéric Bastiat: «Donde entra el comercio, no entran las balas». Esta visión liberal sostiene que un entorno pacífico es vital para el crecimiento económico y la prosperidad.

Un llamado a la armonía social La práctica del periodismo crítico es esencial en una democracia, y este ejercicio puede irritar a quienes buscan monopolizar la verdad.

El Desafío de la Violencia Política

Mi intención al presentar «De Smith a Keynes» es contribuir a un entorno de paz y evitar la violencia que ha permeado la política argentina desde las elecciones de 2015. Este clima de enfrentamiento reaviva viejos antagonismos y perjudica nuestra calidad de vida.

El Gobierno y el Estado Actual

La construcción política de «La Libertad Avanza» representa, a mi juicio, el culmen de las prácticas destructivas de nuestra clase política. Acusaciones contra el peronismo y descalificaciones a sectores de izquierda, lejos de contribuir al diálogo, utilizan la violencia como herramienta de debate y esto debe cambiar.

Es fundamental recordar que una política económica que solo perjudica a los más vulnerables perpetúa un ciclo de violencia y desconfianza. Las promesas de un superávit fiscal se han revelado como ilusorias, dejando al próximo gobierno con desafíos aún mayores.

Una Nueva Perspectiva Internacional

Además, el alineamiento actual del Gobierno con poderes externos es un enfoque problemático que nos aleja de posibles socios comerciales. La violencia en la política, en todas sus formas, debe ser abordada con urgencia.

En la búsqueda de un futuro mejor, la transformación comienza con nosotros. La esperanza está en nuestras manos.

*Titular de E2 (Economía & Ética) y profesor de la FCE de la UBA.