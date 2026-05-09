El Riesgo País se sitúa en 522 puntos tras un día de alta volatilidad en los mercados

El Riesgo País en Argentina: Un Análisis de su Última Jornada Financiera

Este jueves, el riesgo país de Argentina mostró señales de optimismo, cerrando en 522 puntos básicos. Acompañado por una recuperación en el mercado de bonos soberanos, el indicador revela una realidad económica marcada por ajustes y proyecciones alentadoras.

¿Cómo se Comportó el Riesgo País Hoy?

Este 7 de mayo de 2026, el riesgo país culminó su jornada a las 18:47 horas con un total de 522 puntos, tras abrir en un mínimo de 514. A lo largo del día, la presión vendedora en los títulos públicos llevó al índice a alcanzar su punto máximo en 522, lo que representó un incremento de 8 puntos respecto a la cifra del miércoles.

La Tendencia del Riesgo País en la Última Semana

En la última semana, el riesgo país ha mostrado un comportamiento fluctuante, moviéndose entre la inestabilidad y una clara consolidación a niveles más bajos. A finales de abril, el índice se disparó hasta los 582 puntos, influenciado por el aumento del dólar a nivel global y el incremento de las tasas de interés en EE.UU. Esta situación generó un impacto negativo sobre los activos argentinos.

No obstante, a partir del 30 de abril, comenzó una recuperación, con el indicador cerrando en 567 puntos. Analistas destacaron que los inversores aprovecharon los precios bajos de los bonos para realizar compras estratégicas, lo que facilitó una mejora en las cifras del riesgo país. Esta tendencia positiva continuó durante la primera semana de mayo, llevando a una perforación de la barrera de los 550 puntos.

El cierre en 522 puntos hoy valida el esfuerzo de los actores económicos por mantener una estabilidad que, si bien enfrenta ajustes diarios, se orienta hacia la consolidación macroeconómica.

Comprendiendo el Riesgo País

El riesgo país es un indicador clave que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos y los del Tesoro de EE.UU., considerados como base o libres de riesgo. Elaborado por JP Morgan bajo el índice EMBI, cada 100 puntos representa un 1% de sobretasa que, en el caso de los 522 puntos de hoy, significa que Argentina paga un 5,22% adicional por financiarse.

Este indicador no solo es crucial para el estado nacional, sino también para las empresas privadas, ya que actúa como un reflejo del costo de financiamiento en el ámbito internacional. Un número elevado indica mayor riesgo y, por ende, altos costos de endeudamiento, afectando tanto al Gobierno como a las empresas locales al buscar financiamiento.