Ahorra este Fin de Semana con Banco Provincia

Este fin de semana, el Banco Provincia trae increíbles promociones para sus clientes en CABA y el Gran Buenos Aires. Con descuentos en transporte y delivery, es el momento perfecto para disfrutar con tu tarjeta de crédito.

El Banco Provincia ha anunciado nuevas promociones pensadas para el primer fin de semana de mayo. Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard tendrán la oportunidad de obtener interesantes reintegros en servicios de transporte y delivery, activas este sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Descuentos Imperdibles en Cabify

Todos los sábados de mayo y junio, quienes utilicen tarjetas de crédito del Banco Provincia podrán disfrutar de un 20% de descuento en la plataforma Cabify. Esta oferta es válida solo para pagos en una sola transacción y tiene un límite de reintegro de $5.000 por compra.

Para beneficiarte de este descuento, puedes pagar con tu tarjeta física o utilizando la billetera digital Cuenta DNI, ya sea escaneando un código QR o mediante tecnología NFC, disponible únicamente para tarjetas Visa Crédito en dispositivos Android.

Ahorra con PedidosYa los Domingos

El ahorro continúa el domingo con descuentos del 20% en el servicio de delivery PedidosYa. Las condiciones de esta promoción son las mismas que las de Cabify:

– Tope de reintegro: $5.000 por transacción.

– Modalidad: Pago único.

– Medios de pago: Tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tanto físicas como a través de Cuenta DNI.

Detalles y Condiciones de los Reintegros

El importe de los descuentos se reflejará como una bonificación en el próximo resumen de cuenta. Por ejemplo, si gasta $120.000, se aplicará el tope máximo de reintegro permitido de $5.000.

Es vital tener en cuenta que estas promociones no se pueden combinar con otros descuentos disponibles. Quedan excluidas las compras realizadas a través de métodos de pago alternativos o billeteras virtuales. Para más información, los clientes pueden comunicarse al 0810-222-2776 o visitar el sitio web del Banco Provincia.