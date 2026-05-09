El Calafate: Hospital bajo investigación por la muerte de dos recién nacidos en diez días

Investigación en el Hospital SAMIC: Muerte de dos recién nacidos genera alarma en El Calafate

Una serie de sucesos trágicos sacuden a El Calafate, donde el fallecimiento de dos recién nacidos en apenas diez días ha desencadenado una investigación judicial y diversas denuncias que ponen en entredicho la atención médica en el Hospital SAMIC.

Los bebés, identificados como Natanael y Lucca, fallecieron durante abril en la Unidad de Neonatología del hospital santacruceño. La gravedad de estas muertes ha llevado a sus familias y a una médica que trabajaba en el centro a presentar denuncias en diferentes instancias judiciales.

Detalles de las muertes y denuncias realizadas

Según la información proporcionada por el medio local Señal Calafate, se han registrado al menos tres denuncias: dos en la Defensoría Oficial y una más ante la Justicia de Córdoba, presentada por una médica itinerante. Esta profesional colaboró en el SAMIC durante abril y ahora busca que se investiguen los procedimientos seguidos en la atención médica de los pequeños.

Investigación judicial por irregularidades

A pesar de que las causas oficiales del deceso de ambos bebés son diferentes, las familias han comenzado a cuestionar la atención recibida. Ahora, la Justicia local investiga “presuntas irregularidades” en la atención médica, en lugar de centrarse únicamente en la posibilidad de virus intrahospitalarios, como se había mencionado primeramente. Esta indagatoria también contempla la atención brindada a otros neonatos en circunstancias similares.

Accusaciones graves que afectan la confianza

Entre los puntos destacados en las denuncias se incluyen supuestos fallos en tratamientos, la administración incorrecta de medicación y la falta de guardias activas en el servicio. La causa está siendo analizada por el juez penal Alberto Albarracín, quien evaluará los testimonios y la documentación médica disponible.

La voz de la médica denunciadora

La neonatóloga María Victoria Bianchi, quien trabajó temporalmente en el SAMIC, fue quien presentó la denuncia destacando la urgente necesidad de esclarecer lo acontecido. En un emotivo video compartido en sus redes sociales, afirmó: “Si hay algo que no puedo es fingir demencia y menos frente a un niño. Me queda ser sincero con las personas y tomar las medidas que hay que tomar”.

Compromiso del Hospital SAMIC