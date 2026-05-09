Descubren técnica innovadora para hallar ‘espermatozoides ocultos’ y brindar esperanza a hombres infértiles

Revolucionaria técnica de fertilidad da esperanza a parejas con problemas de concepción

Una innovadora técnica llamada sistema Star, desarrollada por la Universidad de Columbia, está transformando la vida de parejas que enfrentan la infertilidad masculina, brindando la posibilidad de ser padres incluso en casos de azoospermia.

A comienzos de noviembre de 2025, Penélope recibió una llamada inesperada que cambiaría su vida. Mientras regresaba a casa tras un largo día de trabajo en Nueva Jersey, su médico le compartió una noticia esperada: finalmente estaba embarazada.

Después de dos años y medio de intentos frustrados, ella y su esposo Samuel descubrieron que sufría de síndrome de Klinefelter, condición que limita la producción de espermatozoides y que muchas veces permanece sin diagnóstico hasta la adultez. Este síndrome afecta alrededor del 10% de los hombres infértiles, quienes pueden experimentar azoospermia, la ausencia de espermatozoides en el semen. La noticia trajo alivio y alegría a Penélope, quien esperaba dar a conocer la noticia a Samuel al regresar a casa.

Un momento de alegría y esperanza

“Su rostro reflejó una mezcla de emociones”, recuerda Penélope. La alegría de haber llegado a este momento, después de tantas pruebas y desesperación, era indescriptible. “Era un milagro que solo tuviéramos un embrión y que funcionara. Estábamos muy felices”, añade. La clave de este embarazo fue el sistema Star, una técnica innovadora que permite rastrear espermatozoides, incluso en hombres con azoospermia, utilizando inteligencia artificial para localizar los espermatozoides «ocultos». Samuel, quien había sido informado sobre la baja probabilidad de tener un hijo biológico, sentía el miedo de nunca poder ser padre. “Eso fue un golpe muy duro”, confiesa.

La lucha contra la infertilidad

La infertilidad afecta a millones de personas a nivel mundial. De hecho, uno de cada seis en edad reproductiva enfrenta dificultades para concebir al menos una vez en su vida. La infertilidad masculina es un factor importante en aproximadamente la mitad de los casos, y cerca del 1% de los hombres son azoospérmicos. Esto significa que potencialmente millones de hombres presentan tan bajos recuentos de espermatozoides, que es complicado hallarlos. Sin embargo, la tecnología como el sistema Star ofrece una nueva esperanza a quienes anhelan ser padres.

El reto de encontrar espermatozoides en hombres azoospérmicos es significativo, pero la tecnología está avanzando rápidamente.

A finales de 2025, el primer bebé concebido mediante la técnica Star fue un hito para muchas parejas que esperaban este momento durante años. “Todos saltaron de alegría”, relata Zev Williams, director del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia. Desde la llegada del primer bebé, la técnica ha comenzado a utilizarse con regularidad, y la lista de espera para acceder a esta innovadora solución ha crecido significativamente en el mundo entero.

Cómo funciona el sistema Star

Con el sistema Star, un algoritmo de aprendizaje automático puede detectar espermatozoides en el análisis de muestras, logrando identificar células espermáticas raras en un mar de desechos celulares. Williams, quien concibió esta idea tras conocer aplicaciones similares en astronomía, utilizó microchips de microfluidos para facilitar el escaneo. Este método no solo ha demostrado ser efectivo, sino que logra aislar espermatozoides en cuestión de milisegundos.

Desafíos y logros en la búsqueda de espermatozoides

A pesar de que la técnica ha encontrado espermatozoides en aproximadamente el 30% de los casos, el procedimiento no está exento de retos. En el caso de Samuel, fue necesario extraer espermatozoides directamente de los testículos. Después de someterse a una terapia hormonal y una cirugía de extracción, Samuel pudo proporcionar una muestra que fue analizada con el método Star, logrando aislar ocho espermatozoides, que luego fueron inyectados en los óvulos de Penélope. Uno de estos espermatozoides pudo desarrollarse hasta convertirse en un blastocisto, marcando un avance en su camino hacia la paternidad.

Precauciones y expectativas futuras