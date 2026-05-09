Broker Diversifica su Portfolio Energético con Proyecciones de Triple Dígito

El sector energético de Argentina está en el centro de atención por su prometedor panorama de crecimiento. La reciente recomposición tarifaria y el impulso de proyectos como Vaca Muerta son solo algunas de las claves que explican el optimismo del mercado.

La consultora Allaria ha actualizado sus expectativas para la industria energética y mantiene su recomendación de compra para todas las acciones de electricidad y gas analizadas. Este análisis, que incluye nombres destacados como Edenor y Metrogas, resalta un potencial significativo de crecimiento en el período ante las proyecciones más favorables para el primer trimestre de 2026.

Acciones con Potencial de Crecimiento

Según el informe de Allaria, las empresas recomendadas están bien posicionadas para aprovechar la normalización tarifaria. Entre ellas destacan la Transportadora de Gas del Sur, Transener, Ecogas y Central Puerto, todas con claras oportunidades de revalorización en sus acciones.

Edenor: Líder en Potencial de Crecimiento

Con un precio de referencia de $1.835 y un objetivo de $4.420, Edenor se perfila como la acción con el mayor potencial, representando un aumento de aproximadamente 141%. Se espera que la empresa genere ventas por $846.176 millones, manteniendo su competitividad tras la implementación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, que permite ajustes regulares en los precios.

Metrogas: Recuperación y Estabilidad

Metrogas también muestra un atractivo innegable con un precio objetivo de $4.200, lo que supone un crecimiento cercano al 137%. Aunque se proyectan menores ventas de gas, el aumento en tarifas permitirá una rentabilidad más sostenible, con un EBITDA estimado de $59.949 millones.

Transener y TGN: Un Futuro Promisorio

Transener y Transportadora de Gas del Norte son otros actores claves. Transener, con un objetivo de $8.000, presenta un upside del 106%, mientras que TGN se espera alcance un objetivo de $8.100, manifestando un sorprendente 111% de crecimiento.

Ambas empresas se benefician de la reciente revisión tarifaria y el proyecto de Gasoducto Norte, que fortalecen su capacidad de ingresos a futuro.

Ecogas y Central Puerto: Oportunidades Diversificadas

Con un precio objetivo de $6.400, Ecogas también aparece entre los recomendados, aunque con un margen de EBITDA que se ha ajustado. Mientras tanto, Central Puerto se prepara para un primer trimestre sólido con proyecciones de ventas de $233 millones y un EBITDA de $103 millones.

Perspectivas Generales del Sector Energético

El análisis de Allaria revela un valor creciente en las distribuidoras y transportadoras, especialmente aquellas reguladas. La normalización tarifaria se presenta como un factor crucial, sugiriendo que los próximos años traerán oportunidades considerables en inversión para el sector energético argentino.