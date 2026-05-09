Marcelo Agrelo avanza en el TC con un notable 12° lugar

En una jornada emocionante en el Turismo Carretera, Matías Rossi se luce con su Toyota, mientras que Marcelo Agrelo representa a la Patagonia con una destacada actuación.

Matías Rossi, al volante de su Toyota Camry, ha logrado la pole position en el Gran Premio Fotón de Termas de Río Hondo, correspondiente a la quinta fecha del Turismo Carretera. Con un tiempo de 1:32.436, «El Misil» ha establecido un nuevo récord en el trazado, superando en más de dos segundos la marca anterior de Guillermo Ortelli, vigente desde 2016.

Los Principales Rivales: Dianda y Lambiris

La clasificación fue reñida, con Marco Dianda (Dodge) quedando a solo 24 milésimas del liderato, y Mauricio Lambiris (Ford Mustang) completando el podio a 30 milésimas. Christian Ledesma (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Matías Rossi y Marco Dianda, dos grandes candidatos para la final del domingo a las 13:00. (Foto: Prensa ACTC)

Agrelo, Brillante Representante de la Patagonia

Marcelo Agrelo, a bordo de su famoso Torino, logró una impresionante duodécima posición con un tiempo de 1:32.859, destacándose entre 56 pilotos en la clasificación. Su desempeño lo consolidó como la segunda mejor representación de los vehículos de su marca, reafirmando su estatus como uno de los referentes del automovilismo en la Patagonia.

Rossi, Dianda y Lambiris, los pilotos más destacados de la jornada. (Foto: Prensa Carburando).

Expectativas de Rossi para la Carrera

Al finalizar la clasificación, Rossi expresó su satisfacción: «Siempre es importante estar rápido. Dianda mostró un buen rendimiento, pero logramos mantenernos al frente. Estamos listos para darlo todo mañana.» El piloto se sintió optimista respecto al equilibrio en su coche y su eficacia en los sectores de curvas del circuito.

Agenda para el Domingo

La acción se reanuda el domingo con las series clasificatorias programadas para las 10:10, 10:35 y 11:00 horas. Rossi partirá en la pole de la primera serie junto a Christian Ledesma, mientras que Agrelo buscará avanzar en la grilla para asegurar una buena posición en la carrera final.

Clasificación del TC

1. Matías Rossi – 1:32.436

2. Marco Dianda – 1:32.460

3. Mauricio Lambiris – 1:32.466

4. Christian Ledesma – 1:32.545

5. Mariano Werner – 1:32.555

6. José Manuel Urcera – 1:32.587

7. Jonatan Castellano – 1:32.611

8. Otto Fritzler – 1:32.653

9. Diego Azar – 1:32.753

10. Hernán Palazzo – 1:32.795

11. Juan Martín Trucco – 1:32.842

12. Marcelo Agrelo – 1:32.859

13. Nicolás Trosset – 1:32.885

14. Tobías Martínez – 1:32.906

15. Jorge Barrio – 1:32.962

16. Marcos Landa – 1:32.963

17. Facundo Ardusso – 1:32.975

18. Nicolás Bonelli – 1:33.010

19. Agustín Canapino – 1:33.020

20. Kevin Candela – 1:33.130