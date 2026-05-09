Investigación en marcha: Fiscal apunta a ex funcionario de Comercio K por coimas en SIRA al ritmo del Coco Bongo

El fiscal Franco Picardi ha desatado una tormenta legal al identificar a dos empresarios vinculados con el pago de sobornos para obtener permisos de importación, conocidos como SIRAs. Además, se investiga la implicación de un ex funcionario de la Secretaría de Comercio del gobierno de Alberto Fernández.

Identificación de los Implicados

La investigación se encuentra en una fase avanzada. Picardi espera corroborar los nombres de otros dos empresarios luego de que se revelaran audios del financista **Martín Migueles**, los cuales corresponden a las fechas de emisión de los permisos. El nombre del ex funcionario, que permanece en reserva, aún no ha sido imputado mientras se concluyen los análisis.

Contexto del Poder Económico

Entre 2019 y 2023, **Germán Cervantes**, quien trabajó bajo la dirección de **Matías Tombolini**, desempeñó un papel clave en la gestión de importaciones. Este funcionario es mencionado como un contacto esencial de Migueles, con quien supuestamente tenía conexiones que facilitaban el acceso a una «secretaría paralela» durante el control cambiario.

Lujo y Despilfarro en el Escenario Financiero

Las maniobras con el **dólar blue** habilitaron a Migueles a adquirir bienes suntuosos, que están bajo la lupa de la justicia. Durante un operativo que incluyó **allanamientos y secuestro** de documentos, se descubrió que varias transacciones incluían relojes de marcas exclusivas como **Patek Philippe** y **Rolex**, evidenciando un lifestyle opulento que contrasta con la situación económica del país.

El Gusto por el Exceso

Entre las compras extravagantes destaca un **Patek Philippe** valorado entre **25.000 y 45.000 dólares**, y se documentaron autos lujosos como un **Porsche** y una **Ford Raptor**. Además, las fiestas a ritmo de cumbia celebraban la creciente brecha entre el dólar oficial y el blue, reflejando una ética cuestionable en un contexto donde muchos luchaban para importar insumos médicos esenciales.

Una Red de Cambios y Coimas

La casa de cambios **ARG Exchange**, parte de la red de Migueles, operó con un volumen de **250 millones de dólares**. La corrupción se ventila en los audios, donde se mencionan pagos de comisiones entre el 10 y el 15 por ciento a funcionarios implicados en el sistema de importaciones.

Detalles Reveladores

El fiscal ha presentado evidencias de una red financiera que no solo facilitó la obtención de permisos, sino que también implicó a individuos en el **Banco Central** y la **Secretaría de Comercio**. Las investigaciones se centran en cómo estos bienes de lujo se han utilizado como métodos de lavado de activos.

Notas sobre la Vida Personal de Migueles

Martín Migueles, relacionado con la celebridad **Wanda Nara**, tiene un perfil atípico para el rol que desempeña en el mundo financiero. Inscripto como autónomo, su participación en empresas de tecnología y educación oculta un trasfondo más oscuro relacionado con delitos financieros.

Conexiones y Manipulaciones

La conexión de Migueles con la agencia **GIS Cambio** y la utilización de falsificadores para crear facturas fraudulentas ha levantado más sospechas sobre su modus operandi. Además, destaca su relación con **Daniel Chiliutti**, un funcionario municipal, quien supuestamente facilitó la habilitación de su agencia de cambios.