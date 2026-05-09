La canción de K-pop más escuchada en iTunes Argentina hoy

El K-pop Arrasa en Argentina: Las Canciones y Artistas Que Marcan Tendencia

La fiebre del K-pop ha llegado a Argentina, cautivando a millones y marcando un impacto cultural innegable. Conoce las canciones que son un éxito y cómo este género musical se ha consolidado en el país.

¿Qué es el K-pop? El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un fenómeno musical originario de Corea del Sur que fusiona diversos estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Se distingue por sus producciones elaboradas, que incluyen coreografías impactantes y efectos visuales innovadores.

Artistas que Conquistan el Mundo Grupos icónicos como BTS y BLACKPINK han desempeñado un papel crucial en la expansión internacional del K-pop, logrando captar la atención de audiencias de todos los rincones del planeta.

Las Canciones Más Escuchadas A continuación, te compartimos una selección de las canciones más populares en la escena actual del K-pop: Top 10 Canciones Actuales 1. Phoenix – Stray Kids 2. So, Again (New Ver.) – The Poles 3. Blind – The Poles 4. Home – The Poles 5. Love Me Again – V 6. NOVA (feat. Gaeko & Royal 44) – MINGI 7. AUTOBAHN (feat. Yunmin) – MINGI 8. TRUE – Yoari 9. APT. – ROSÉ & Bruno Mars 10. Like Crazy – Jimin

K-pop en Argentina: Un Éxito Rotundo A lo largo de los últimos años, varios grupos de K-pop han realizado exitosas giras en Argentina, fortaleciendo su presencia en el país. Super Junior, por ejemplo, ha tenido un vínculo especial con el público argentino, presentándose en el Luna Park durante múltiples ocasiones. Otros grupos como 4MINUTE y BOYFRIEND también han dejado su huella en el escenario local. Artistas como GOT7 y MONSTA X han continuado expandiendo la popularidad del K-pop en el país, realizando shows memorables en diferentes venues de Argentina.