Betty Broderick, condenada por el asesinato de su exesposo y su nueva esposa, muere a los 78 años en California

Betty Broderick, una figura conocida por su implicación en un caso de doble homicidio que conmocionó a Estados Unidos en 1989, ha fallecido a los 78 años mientras cumplía condena de por vida. Su vida ha sido marcada por el escándalo y la controversia.

Las autoridades penitenciarias de California han confirmado que Elizabeth A. Broderick fue trasladada a un centro médico el 18 de abril y falleció el viernes siguiente. Aunque el forense inicial indicó que su muerte se debió a causas naturales, se llevará a cabo una investigación formal por parte del forense del condado de San Bernardino.

El Impactante Homicidio de 1989

Broderick se hizo conocida tras el asesinato de su exmarido, Dan Broderick, y su nueva esposa, Linda Kolkena, el 5 de noviembre de 1989. En 1991, fue condenada por homicidio en segundo grado y recibió una sentencia de 32 años a cadena perpetua.

Una Relación que se Desmorona

Betty y Dan Broderick contrajeron matrimonio en 1969 y tuvieron cuatro hijos. Sin embargo, en la década de 1980, Dan inició un romance con Kolkena, una exazafata que había contratado como asistente legal. A pesar de sus negaciones iniciales, Dan finalmente se separó y solicitó el divorcio en 1985, lo que desató una amarga batalla legal por custodia y bienes.

El Día del Crimen

Los trágicos eventos del 5 de noviembre de 1989 comenzaron tras recibir Betty una carta del abogado de su exmarido, advirtiéndole sobre posibles cargos legales si continuaba acosándolo. Según su testimonio, ese mensaje encendió su ira «como un fusible». Armada con un revólver .38, ingresó a la casa de su exmarido y disparó tres veces a cada uno de los presentes, resultando en sus muertes.

Su Vida en la Cárcel y Últimos Días

En febrero de 1992, Broderick fue trasladada a la Institución Femenina de California, donde cumpliría su condena con la posibilidad de libertad condicional. Su vida tras las rejas estuvo marcada por la controversia y el interés mediático.

La Muerte de Una Infame Criminal

Rhett Broderick, el hijo menor de la pareja, reveló que su madre sufrió una caída en prisión, lo que provocó fracturas en sus costillas y, posteriormente, una infección que resultó en sepsis. Junto a sus hermanos, pasó sus últimos momentos con ella, asegurando que estaba rodeada de amor y apoyo familiar.