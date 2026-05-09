Reinician las obras de renovación en la escuela del Teatro Colón

¡El Teatro Colón Renueva su Compromiso con el Arte! Comienza la Construcción de la Nueva Sede del Instituto Superior de Arte

Después de más de 15 años de demoras y promesas, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a activar la construcción del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, un ícono en la formación artística de músicos y bailarines.

La Nueva Sede: Diseño y Objetivos

Ubicado en la Plaza Vaticano, junto al majestuoso Teatro Colón y frente al Obelisco, el nuevo edificio abarcará más de 3,000 metros cuadrados y contará con tres subsuelos. La meta es que el ciclo lectivo de 2027 se pueda llevar a cabo en estas modernas instalaciones, alejándose de la actual sede provisional en avenida Corrientes.

Crianza Artística en un Solo Espacio

El proyecto busca concentrar toda la actividad del ISA en un único lugar, mejorando así la eficiencia operativa y modernizando la infraestructura. Se crearán aulas específicas para ballet, música y canto, además de contar con vestuarios, depósitos y oficinas administrativas.

La reapertura de las obras fue supervisada por Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad, acompañado por Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, y destacados artistas como Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable.

CENTRO CULTURAL INNOVADOR. El nuevo edificio contará con un acceso exclusivo por la calle Viamonte.

El ISA: Un Pilar en la Educación Artística

Desde su fundación en 1919, el Instituto Superior de Arte del Colón ha formado a 383 estudiantes en diversas disciplinas, desde Academia Orquestal hasta Artes Escenotécnicas. En 2025, obtuvo la tan esperada validez oficial de sus títulos, un impulso fundamental para su reconocimiento académico a nivel nacional e internacional.

Un Enfoque Contemporáneo y Sustentable

La intervención arquitectónica del nuevo edificio tiene un diseño moderno que incluye accesos independientes y un espacio verde que fomenta la interacción entre estudiantes y docentes. Además, se restaurará el histórico «patio inglés», que proporcionará luz natural y ventilación a los subsuelos, fusionando así la preservación patrimonial con la funcionalidad y la sostenibilidad.